НАТО испытало новую систему противодействия КАБам: когда ее могут получить ВСУ

Украина совместно с НАТО провела испытания новых средств противодействия российским управляемым планирующим авиабомбам, в частности КАБам (ФАБ с модулями управления и планирования УМПК). Тестирование состоялось в рамках проекта NATO Innovation Challenge, и уже к концу 2025 года ожидается частичное развертывание новой многоуровневой системы противовоздушной обороны.

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Речь идет не только о борьбе с КАБами, но и о защите от других угроз, таких как ударные БПЛА типа "Шахед". Об этом сообщает Defense Express.

К созданию инновационной системы ПВО присоединились три стартапа: Alta Ares, Atreyd и Tytan. Каждая компания отвечает за свой компонент в комплексном решении – от обнаружения целей до их уничтожения. В частности:

Alta Ares (Франция) разработала систему обнаружения, которая способна идентифицировать и прогнозировать траектории полета планирующих авиабомб;

Atreyd (Франция) предложил решение на базе зенитных дронов и концепцию роя дронов-камикадзе, который формирует воздушную "стену" для перехвата бомб в полете;

Tytan (Германия) – недорогой дозвуковой перехватчик, совместимый с НАТО, испытанный в полевых условиях.

Испытания проходили в сложных условиях на полигоне французского агентства оборонных закупок DGA с участием Объединенного командования НАТО по вопросам трансформации, Объединенного учебного центра НАТО, а также представителей Минобороны и ВСУ. В течение нескольких дней тестировали новейшие технологии: сенсорные системы, технологии динамического управления, алгоритмы управления и дроны, которые реагировали на имитированные и реальные угрозы.

В пресс-службе НАТО заявили, что проверка подтвердила эффективность многоуровневого подхода к ПВО. В то же время участники обязаны усовершенствовать свои решения, а наиболее критические технические недостатки должны быть устранены уже в течение ближайших недель.

Часть систем готовят к ограниченному внедрению уже в этом году, а полноценное развертывание запланировано до конца 2025 года. Украинская сторона активно вовлечена в дальнейшие тесты и реализацию проекта.

Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу, поскольку они позволяют вражеским самолетам бить по украинским позициям без входа в зону поражения ПВО. Новые средства способны изменить ситуацию – уменьшить потери, повысить эффективность оборонительных рубежей и уберечь жизни как военных, так и гражданских.

Сейчас разработчики продолжают работу над оптимизацией систем, чтобы обеспечить надежное прикрытие от атак, которые Россия активно применяет на линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин на днях представил программу перевооружения РФ на 2027-2036 годы. Ключевое внимание, по его словам, в последующие годы уделят модернизации и совершенствованию российских систем ПВО, космических систем, беспилотников и робототехники.

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