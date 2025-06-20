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НАТО испытало новую систему противодействия КАБам: когда ее могут получить ВСУ

Екатерина Дутик
Новости. Мир
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НАТО вместе с Украиной испытало новую систему противодействия КАБам

Украина совместно с НАТО провела испытания новых средств противодействия российским управляемым планирующим авиабомбам, в частности КАБам (ФАБ с модулями управления и планирования УМПК). Тестирование состоялось в рамках проекта NATO Innovation Challenge, и уже к концу 2025 года ожидается частичное развертывание новой многоуровневой системы противовоздушной обороны.

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Речь идет не только о борьбе с КАБами, но и о защите от других угроз, таких как ударные БПЛА типа "Шахед". Об этом сообщает Defense Express.

К созданию инновационной системы ПВО присоединились три стартапа: Alta Ares, Atreyd и Tytan. Каждая компания отвечает за свой компонент в комплексном решении – от обнаружения целей до их уничтожения. В частности:

  • Alta Ares (Франция) разработала систему обнаружения, которая способна идентифицировать и прогнозировать траектории полета планирующих авиабомб;
  • Atreyd (Франция) предложил решение на базе зенитных дронов и концепцию роя дронов-камикадзе, который формирует воздушную "стену" для перехвата бомб в полете;
  • Tytan (Германия) – недорогой дозвуковой перехватчик, совместимый с НАТО, испытанный в полевых условиях.
НАТО испытало новую систему противодействия КАБам: когда ее могут получить ВСУ

Испытания проходили в сложных условиях на полигоне французского агентства оборонных закупок DGA с участием Объединенного командования НАТО по вопросам трансформации, Объединенного учебного центра НАТО, а также представителей Минобороны и ВСУ. В течение нескольких дней тестировали новейшие технологии: сенсорные системы, технологии динамического управления, алгоритмы управления и дроны, которые реагировали на имитированные и реальные угрозы.

НАТО испытало новую систему противодействия КАБам: когда ее могут получить ВСУ

В пресс-службе НАТО заявили, что проверка подтвердила эффективность многоуровневого подхода к ПВО. В то же время участники обязаны усовершенствовать свои решения, а наиболее критические технические недостатки должны быть устранены уже в течение ближайших недель.

Часть систем готовят к ограниченному внедрению уже в этом году, а полноценное развертывание запланировано до конца 2025 года. Украинская сторона активно вовлечена в дальнейшие тесты и реализацию проекта.

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Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу, поскольку они позволяют вражеским самолетам бить по украинским позициям без входа в зону поражения ПВО. Новые средства способны изменить ситуацию – уменьшить потери, повысить эффективность оборонительных рубежей и уберечь жизни как военных, так и гражданских.

Сейчас разработчики продолжают работу над оптимизацией систем, чтобы обеспечить надежное прикрытие от атак, которые Россия активно применяет на линии фронта.

НАТО испытало новую систему противодействия КАБам: когда ее могут получить ВСУ

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин на днях представил программу перевооружения РФ на 2027-2036 годы. Ключевое внимание, по его словам, в последующие годы уделят модернизации и совершенствованию российских систем ПВО, космических систем, беспилотников и робототехники.

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