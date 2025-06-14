Путин заявил, что России нужна 'универсальная ПВО' и применение ИИ в армии: в ISW объяснили, к чему готовится Кремль

Российский диктатор Владимир Путин на днях представил программу перевооружения РФ на 2027-2036 годы. Ключевое внимание, по его словам, в последующие годы уделят модернизации и совершенствованию российских систем ПВО, космических систем, беспилотников и робототехники.

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Диктатор потребовал от российских разработчиков концентрации на разработке и внедрении в российские вооружения "передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта". К чему готовится государство-агрессор, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Правительственные обсуждения государственной программы перевооружения России на 2027-2036 годы, которая сосредоточена на модернизации и совершенствовании российских систем противовоздушной обороны, космических систем, беспилотников и роботизированных систем, Путин запустил 12 июня.

В своем выступлении он выдал, что российская ПВО с февраля 2022 года якобы сбила более 80 000 воздушных целей. При этом 7500 из них, по словам Путина, были оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, и почти все, уверял он, были произведены на Западе.

"Путин заявил, что война в Украине продемонстрировала потребность России в "универсальной системе противовоздушной обороны", способной перехватывать все снаряды независимо от их типа. Путин также заявил, что Государственная программа перевооружения должна сосредоточиться на разработке и распространении передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в российских военных системах и оборудовании, и что Россия должна разработать группу неопределенных космических аппаратов для повышения возможностей России в области разведки и управления в режиме реального времени", – пересказали выступление российского диктатора в ISW.

Аналитики предположили, что заявления Путина о необходимости усиления российских систем противовоздушной обороны, вероятно, частично являются ответом на украинскую операцию "Паутина", в которой украинские войска продемонстрировали способность достигать оперативной неожиданности и запускать беспилотники против авиабаз в глубоком тылу России, что подчеркивает неспособность противовоздушной обороны в этих районах отражать удары украинских FPV-дронов ближнего радиуса действия.

При этом остается непонятно, как Россия намерена финансировать эти масштабные усилия по модернизации. Российская оборонка, отмечают аналитики, имела проблемы с выполнением внутренних и внешних контрактных обязательств еще до того, как Запад ввел санкции против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. К тому же, государство-агрессор инвестирует еще и в модернизацию и расширение российских военно-морских сил, придется ей вкладываться также в восстановление в значительной степени поврежденного Черноморского флота РФ.

Однако средства у России по крайней мере на частичное финансирование всех этих прихотей могут появиться вследствие роста цен на нефть в результате израильских ударов по Ирану - правда, только при условии, что они будут оставаться высокими в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Кремль, вероятно, использует уроки, полученные во время войны России против Украины, для адаптации российских вооруженных сил и подготовки российского оборонно-промышленного комплекса к длительной войне против Украины и потенциальной конфронтации с НАТО", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW указали, какая цель скрывается за продвижением войск РФ в Днепропетровскую область. Захватчики прежде всего пытаются выровнять линию фронта.

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