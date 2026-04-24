Находится в хорошем состоянии здоровья: Нетаньяху заявил, что успешно прошел лечение от рака

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые сообщил, что успешно прошел лечение от рака простаты и сейчас находится в хорошем состоянии здоровья. По его словам, заболевание удалось полностью преодолеть.

Об этом пишет The Times of Israel. Израильский премьер также объяснил, почему не обнародовал информацию о лечении раньше.

Нетаньяху признался, что опухоль обнаружили несколько месяцев назад во время планового обследования после операции по удалению доброкачественного образования, которую он перенес в декабре 2024 года. Речь шла о небольшой опухоли на ранней стадии, без метастазов.

По словам врачей, премьер прошел курс лучевой терапии около двух с половиной месяцев назад. Дальнейшие обследования показали, что болезнь исчезла, однако он и в дальнейшем будет проходить регулярные медицинские проверки.

В ежегодном отчете о состоянии здоровья премьера также отмечается, что 76-летний Нетаньяху находится в хорошей физической форме, а все анализы и обследования соответствуют норме. В частности, врачи не зафиксировали проблем с сердцем после установки кардиостимулятора в 2023 году.

Сам премьер объяснил, что решил отсрочить публикацию своего медицинского отчета на два месяца, чтобы избежать "распространения террористическим режимом в Иране еще большей ложной пропаганды против Израиля". Он напомнил, что во время боевых действий в марте уже появлялись слухи о якобы его ранении или даже гибели.

Нетаньяху подчеркнул, что выбрал лечение сразу после обнаружения проблемы, ведь считает важным действовать быстро как в вопросах безопасности государства, так и собственного здоровья. Он поблагодарил врачей и призвал граждан регулярно проходить обследование и следовать рекомендациям медиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Биньямин Нетаньяху поддержал Дональда Трампа в вопросе блокады иранских портов силами США. Он назвал эторешение оправданным шагом и заявил, что Израиль одобряет "твердую позицию" Вашингтона.

