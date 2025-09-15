Над правительственными зданиями в Польше уничтожили дрон: Туск рассказал подробности

Вечером в понедельник, 15 сентября, Служба государственной охраны Польши нейтрализовала дрон, который летал над правительственными зданиями. Также были задержаны двое граждан Беларуси.

Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. В своей заметке он упомянул улицу Парковая и Бельведерский дворец в Варшаве, который является одной из резиденций президента республики.

"Полиция расследует обстоятельства инцидента", – добавил Туск.

Ранее мы писали о том, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который разрешает пребывание войск союзников на территории страны. Речь идет о миссии НАТО "Восточный страж", созданной в ответ на массовое вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября. К операции планируют привлечь силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран.

Уже стало известно, что британские истребители Eurofighter Typhoon в ближайшие дни начнут патрулировать воздушное пространство Польши в рамках миссии НАТО. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подчеркнув, что речь идет о защите европейской безопасности после вторжения российских дронов.

То, что случилось 10 сентября, не было единичным инцидентом. Уже 13 сентября из-за российских дронов в Польше снова подняли в воздух боевую авиацию. Также был закрыт аэропорт Люблина.

Воздушную тревогу в тот день объявили и в Румынии в Северной Добрудже вблизи границы с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше произошел резонансный случай – угона автомобиля Lexus, принадлежащего премьер-министру Дональду Туску. Подозреваемого удалось задержать в субботу в 6 утра в аэропорту Гданьска, непосредственно перед его выездом за границу.

Мужчина не оказал сопротивления во время задержания. Подозреваемому предъявлено несколько обвинений, среди которых кража с проникновением, присвоение регистрационного документа и подделка идентификационных номеров.

