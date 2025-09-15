Британские истребители будут патрулировать небо над Польшей после вторжения российских дронов, – Стармер

Британские истребители Eurofighter Typhoon уже в ближайшие дни начнут патрулировать воздушное пространство Польши в рамках миссии НАТО"Восточная стража". Об этом объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подчеркнув, что речь идет о защите европейской безопасности после вторжения российских дронов.

Слова Стармера передает служба BBC:"безрассудное поведение России – это прямая угроза международному праву и безопасности всей Европы". Он подчеркнул, что самолеты Королевских ВВС не являются лишь демонстрацией силы, а выполняют важную функцию сдерживания агрессии и обеспечения безопасности союзников. Заявление прозвучало после официального решения НАТО об усилении обороны Польши.

Ответ на атаки

Операция "Восточная стража" стартовала как ответ на массированные атаки российских беспилотников, часть которых залетела на территорию Польши. Варшава сообщила, что в ночь на 10 сентября зафиксировали вторжение 21 дрона, несколько из них несли боевые элементы, а четыре были сбиты.

Польские военные сначала говорили о 19 аппаратах, но позже данные уточнили. Этот инцидент стал крупнейшим нарушением воздушного пространства страны с начала войны в Украине.

Восточная стража

В Альянсе отметили, что к операции "Восточная стража" привлекают силы из нескольких стран – Великобритании, Германии, Дании, Франции и других партнеров. Дополнительно Нидерланды направят системы ПВО и 300 военных, Чехия – вертолеты и 100 военнослужащих, а Дания отправляет два истребителя F-16 и фрегат.

Берлин подтвердил, что передаст четыре Eurofighter Typhoon для охраны польского неба и усилит присутствие вдоль восточных границ НАТО. В Литве развернут немецкую бригаду, а Франция объявила об отправке трех истребителей Rafale.

Как сообщал OBOZ.UA, Сикорский призвал союзников на Западе рассмотреть возможность перехвата российских дронов и ракет еще над Украиной. Технически НАТО и ЕС способны на это, однако Польша не может принять такое решение самостоятельно, заявил он.

Напомним также, президент Польши Кароль Навроцкий завтра 16 сентября посетит Берлин и Париж, чтобы обсудить вторжение дронов России. Также среди тем его разговоров с западными лидерами будет укрепление безопасности в рамках НАТО и вопросы торговли.

