Кража Lexus у семьи Туска: что известно о задержанном и какое наказание ему светит

41-летнего жителя Сопота подозревают в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего семье премьер-министра Польши Дональда Туска. Его задержали 14 сентября утром в аэропорту Гданьска, когда он готовился к вылету в Болгарию. Мужчина не оказал сопротивления во время задержания.

По информации RMF24 и полиции Поморья, подозреваемому предъявлено несколько обвинений, среди которых кража с проникновением, присвоение регистрационного документа и подделка идентификационных номеров.

Также журналисты узнали, что подозреваемый имеет предыдущие судимости, однако на этот раз ему не было предъявлено обвинение в повторном совершении преступления. По польскому законодательству ему грозит до 10 лет лишения свободы. Журналист RMF Игорь Скшипек сообщил, что мужчина отказался давать показания и не признал своей вины.

Ход следствия

Правоохранители уточнили, что после ареста квартиру 41-летнего подозреваемого обыскали. Во время обыска изъяли вещественные доказательства, которые могут сыграть ключевую роль в деле. В полиции отметили, что к операции по задержанию была привлечена специальная группа пограничной службы быстрого реагирования.

Автомобиль Lexus удалось найти еще 11 сентября – его обнаружили на парковке в Гданьске. Об этом сообщила комиссар Карина Каминская. Благодаря этой находке расследование получило новый толчок, и уже через несколько дней после похищения следователям удалось выйти на подозреваемого.

Возможные последствия

Мужчина имеет криминальное прошлое – ранее он был осужден за мошенничество и преступления против здоровья и жизни. Впрочем на этот раз обвинение ему предъявили без учета рецидива. Сейчас он находится под следствием, и окончательное решение по мере пресечения примет суд.

