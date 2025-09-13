У премьера Польши угнали Lexus: подозреваемого задержали в неожиданном месте. Фото

В Польше произошел резонансный случай – угона автомобиля Lexus, принадлежащего премьер-министру Дональду Туску. Подозреваемого удалось задержать в субботу в 6 утра в аэропорту Гданьска, непосредственно перед его выездом за границу.

Видео дня

Об этом сообщает полиция Поморья, а также издание RMF FM. Задержанным оказался 41-летний житель Сопота, гражданин Польши, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за мошенничества и преступлений против здоровья и жизни.

По словам полиции, подозреваемый не оказывал сопротивления при задержании. К операции присоединилась специальная группа реагирования пограничной службы.

Известно, что после ареста мужчину доставили в отделение полиции, а его квартиру обыскали – изъятые доказательства могут стать ключевыми для дальнейшего расследования.

Следует отметить, что автомобиль Lexus был найден еще в среду вечером на парковке в Гданьске, сообщила комиссар Карина Каминская. Таким образом, полиция смогла быстро отреагировать и обнаружить подозреваемого через несколько дней после похищения.

Сейчас мужчина находится под следствием, а расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к угону авто. Злоумышленник, работая на автомойке, решил покататься на Jeep Cherokee клиентки.

Ранее в Киеве задержали работника СТО, который, по информации следствия, похитил и разбил чужую машину. После ДТП он скрылся с места происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!