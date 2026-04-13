На волне обвинений в систематических сексуальных домогательствах армию Австралии впервые в истории возглавит женщина: что о ней известно

В Австралии впервые в истории армию возглавит женщина – правительство страны объявило о назначении генерал-лейтенанта Сьюзен Койл командующей сухопутными войсками. Она официально вступит в должность в июле, заменив нынешнего главу армии генерал-лейтенанта Саймона Стюарта,

Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на объявление правительства Австралии. Отмечается, что это решение является частью более широкого обновления руководства Вооруженных сил страны.

55-летняя Сьюзен Койл сейчас является командующим Объединенных сил и имеет значительный опыт службы в вооруженных силах. Она вступила в армию в 1987 году и занимала многочисленные руководящие командные должности. Сьюзен Койл станет первой женщиной, которая возглавит вид австралийских вооруженных сил.

Историческое назначение

Назначение Сьюзен Койл командующим сухопутных войск стало историческим шагом для австралийской армии, которая ранее никогда не имела женщины на высшей военной должности в армии.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе подчеркнул, что это назначение является частью усилий по обеспечению равных возможностей в военных структурах.

В то же время министр обороны Ричард Марлес назвал это "глубоко историческим моментом", добавив, что достижение Койл будет иметь значительное влияние на нынешних военнослужащих-женщин и тех, кто только рассматривает возможность вступления в ряды Австралийских сил обороны (ADF).

Сейчас женщины составляют примерно 21% личного состава Австралийских сил обороны и около 18,5% на руководящих должностях.

Кадровые изменения происходят на фоне стремления австралийского военного руководства увеличить долю женщин среди офицерского состава. Армия страны сталкивается с волной обвинений в системных случаях сексуальных домогательств и дискриминации, что усиливает потребность во внутренних реформах.

Ожидается, что назначение Койл станет важным сигналом об изменениях в подходах к управлению, равенству и культуре внутри Вооруженных сил Австралии, а также будет способствовать привлечению большего количества женщин к военной службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине второй раз в истории женщина получила генеральское звание. Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной – заместителя начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Первой женщиной в Украине, которая получила звание генерал-майора стала Людмила Шугалей, начальница военно-медицинского управления СБУ.

