На Сицилии произошло мощное извержение вулкана Этна: впечатляющие фото и видео

В ночь на понедельник, 2 июня, на итальянском острове Сицилия произошло мощное извержение вулкана Этна — самого высокого и активного вулкана Европы. Из кратера вырвался огромный столб дыма, газа и пепла, который поднялся в небо на высоту 6 тыс. метров.

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Об этом сообщило издание The Independent. Кадры, которые публикуют очевидцы в соцсетях, показывают, как туристы и местные жители в панике бегут вниз по склону, спасаясь от густого облака пепла. По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV), извержение началось около 3:50 утра по местному времени после нескольких часов нарастающей сейсмической активности.

В заявлении Института говорится об "интенсивных стромболических взрывах", которые почти непрерывно продолжаются. Также зафиксировано падение тонкой вулканической золы в районе Пиано Веторе.

По словам специалистов Volcanic Discovery, вулканическое дрожание началось около 22:00 накануне и достигло пика в районе часа ночи.

Президент Сицилийского региона Ренато Шифани заявил, что следит за ситуацией вместе со службами гражданской защиты.

"Частичный коллапс Юго-Восточного кратера породил впечатляющее облако и пирокластический поток. Сейчас, согласно первым обследованиям, материал не вышел за пределы Валле-дель-Леоне, и опасности для населения нет", — отметил итальянский чиновник.

Несмотря на масштабность, жертв и пострадавших не зафиксировано. Туристы эвакуированы из опасной зоны.

По словам профессора Ила Макгуайра, специалиста по вулканическим угрозам из UCL, эта активность является типичной для Этны.

"Хотя это выглядит угрожающе, подобные извержения случаются регулярно - примерно каждые год-два. Вулкан почти постоянно активен", — рассказал эксперт.

Он также предостерег, что пепел и вулканический газ могут вызвать проблемы с дыханием в районе вершины, а в случае дальнейшей активизации могут понадобиться маски. Наиболее опасными считаются вулканические "бомбы" и лавовые потоки, однако пока таких проявлений не зафиксировано.

Как писал OBOZ.UA ранее, в мае 2024 года вулкан - начал выпускать в небо кольца из дыма. Необычное явление смутило пользователей сети, однако местные жители не паникуют, ведь знают, что эти колечки не несут для них опасности. Дым необычной формы начали замечать над горой. Гигинские кольца просто летали над вулканом, медленно растворяясь в воздухе под воздействием ветра.

Предыдущее мощное извержение вулкана Этна произошло в мае 2023 года. В результате природного явления города на Сицилии оказались засыпаны пеплом. Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана. Ученые зафиксировали максимальный уровень выброса лавы на 4,5 км.

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