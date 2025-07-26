На греческом острове вспыхнул масштабный пожар: людей призвали эвакуироваться

В субботу утром на острове Китера в Эгейском море вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь возник вблизи поселка Питсинадес в центральной части острова.

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Власти начали ликвидацию ЧП, а людей призвали эвакуироваться. Об этом сообщает ekathimerini.

Для борьбы с пожаром на остров было направлено 28 пожарных, среди них специализированное лесное подразделение EMODE, а также шесть единиц техники, добровольцев, один вертолет и два самолета. Дополнительно семь пожарных прибыли паромом из Неаполя на юге Пелопоннеса.

Вскоре после начала пожара система экстренного оповещения 112 призвала жителей Питсинадеса эвакуироваться в сторону соседнего села Арониадика. Впоследствии, из-за распространения огня, местных жителей села Арониадика попросили переместиться в Фрилигианику, а около 13:00 пожар уже угрожал району Арайои, поэтому людей оттуда попросили эвакуироваться в направлении Ливади.

Несмотря на переменчивые погодные условия и ветер, работы по тушению продолжаются. К счастью, пока нет сообщений о пострадавших или значительном ущербе имуществу. Власти и спасатели продолжают прилагать все усилия, чтобы быстро взять ситуацию под контроль и гарантировать безопасность жителей острова.

Напомним, на западе Турции продолжают бушевать масштабные лесные пожары, которые добрались до провинций Текирдаг и Чанаккале. К тушению пожаров привлечено большое количество наземной и авиационной техники, несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля в Турции из-за лесных пожаров на западе страны, погибло два человека, 50 тысяч были временно эвакуированы. Также было разрушено около 200 домов. Ответственность за "десятки пожаров в шести турецких городах" взяла на себя организация "Дети огня", якобы связанная с Рабочей партией Курдистана.

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