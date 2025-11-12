'Мы верим': спикер Джонсон сказал, когда ожидается завершение шатдауна в США

Вечером 12 ноября в Вашингтоне, Соединенные Штаты, Палата представителей после 53-дневного перерыва должна начать работу голосованием за соглашение между республиканцами и демократами, которое может завершить самое долгое прекращение работы правительства США в истории страны. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ожидает, что соглашение будет принято, и шатдаун закончится уже сегодня.

По его словам, большинство американских законодателей настроены так же, как и он – оптимистично. Спикер Палаты представителей извинился перед всеми американцами.

Что именно сказал Майк Джонсон

"Я просто хотел выйти и сказать, что мы верим: этот долгий национальный ужас закончится сегодня вечером. Также хотел сказать, что мы очень оптимистично настроены относительно подсчета голосов сегодня вечером. Мы уверены, что это произойдет", – сказал Джонсон журналистам, которые вместе с законодателями собираются в Капитолии.

Отдельно спикер Палаты представителей извинился перед нацией.

"Я также хочу извиниться перед всеми американцами, у которых до сих пор отменяются или задерживаются авиарейсы. Хочу извиниться перед многими американскими семьями, которые были вынуждены голодать последние несколько недель. Извиниться перед нашими военнослужащими и другими федеральными служащими, которыеспрашивают о своих следующих зарплат", – сказал он.

Джонсон заверил, что законодатели Палаты представителей практически сразу после принятия соглашения "будут работать над агрессивным календарем" законодательной повестки дня, чтобы до новогодних праздников "работать непрерывно".

"У нас очень насыщенный график до конца этого года. Будут длинные дни и ночи, длинные последние рабочие недели, но мы вернем это дело на правильный путь", – пообещал он.

Что предшествовало

Накануне Сенат США одобрил вышеупомянутое соглашение – законопроект о временном финансировании правительства. По словам Майка Джонсона, у конгрессменов есть достаточное количество голосов, чтобы утвердить компромиссный документ.

Этот шатдаун уже стал самым длинным в истории США. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентства Дональда Трампа в 2019 году.

Будет ли принято решение

Напомним, что шатдаун начался из-за позиции демократов, которые выступили против предложенного президентом Дональдом Трампом и поддержанного республиканцами решения прекратить финансирование правительства некоторых медицинских программ.

Но вышеупомянутое соглашение не означает примирения демократов и республиканцев, оно лишь продолжит финансирование американского правительства до 30 января включительно. Фактически, принятое соглашение означает, правительство США сможет функционировать только в течение и оказать помощь федеральным служащим, которые не получили зарплату, и малообеспеченным семьям, которые зависят от продовольственных субсидий.

А, например, для возвращения к нормальному состоянию системы авиаперевозок страны может потребоваться примерно неделя.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за шатдауна США приостановили экспорт оружия на более чем 5 млрд долларов, что касается контрактов на ракеты, боевые системы и высокоточную технику. Часть из этого объема могла получить Украина, ведь продавать ее Америка собиралась партнерам по НАТО.

