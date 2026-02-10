'Мы не пытаемся демонтировать Альянс': посол объяснил позицию США по НАТО

Соединенные Штаты Америки не планируют бросать Европу, ослаблять и разваливать Североатлантический альянс. В Вашингтоне наоборот стремятся к усилению НАТО – для этого европейские союзники должны взять на себя оборону своего континента.

Видео дня

Об этом сказал постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер. Его заявление прозвучало во время дискуссии, посвященной предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, в Берлине в понедельник, 9 февраля, передает "Укринформ".

"Во-первых, мы не пытаемся демонтировать НАТО... Все, что пытается сделать президент Трамп, это вместо того, чтобы налогоплательщики (в США)... несли бремя безопасности Европы, мы попытались сбалансировали это, чтобы бремя было перенесено на наших европейских союзников, чтобы они сделали больше и были способными и сильными, потому что сила – это то, что гарантирует мир", – отметил посол.

Он выразил уверенность в том, что взятые в Гааге странами-членами блока обязательства по доведению оборонных расходов до 5% ВВП укрепляют НАТО, а передача определенных функций европейским войскам только усилит их самих.

"Суть в том, что мы ожидаем, что Европа уравняется, что они в конце концов возьмут на себя конвенциональную оборону европейского континента вместе с Соединенными Штатами как главным ядерным зонтиком. Мы собираемся продолжать защищать НАТО, но в то же время нам нужно будет удовлетворить наши огромные потребности в Индо-Тихоокеанском регионе", – отметил Уитакер.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус признал, что в НАТО наступила кризисная ситуация. По его словам, текущую ситуацию в Североатлантическом альянсе можно сравнить с "кризисом после 20 лет брака".

Писториус подчеркнул, что речь идет о доверии между союзниками. Он признал, что не уверен, что в случае нападения на одного из членов Альянса Соединенные Штаты, согласно договору, придут на помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!