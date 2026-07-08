Мужчина построил систему охлаждения, заменяющую кондиционер: как это работает

Южноамериканский контент-мейкер в течение четырёх лет разрабатывал систему охлаждения помещений, призванную заменить кондиционер. Она работает без компрессора, хладагента и наружного блока.

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Об этом сообщает журнал Daily Galaxy. Идея основана на том, что на достаточной глубине температура грунта гораздо стабильнее, чем температура воздуха на поверхности.

Как это работает

Проект создан по образцу провансальского колодца. Этим методом уже давно используют подземные температуры для предварительного кондиционирования вентиляционного воздуха.

"Когда воздух снаружи тёплый, почва под ним холоднее. Если всасывать наружный воздух через заглубленные трубы, прежде чем он попадет в дом, земля сама отводит тепло. До 2026 года готовая система охлаждала определенные комнаты", – рассказывается в материале.

В соцсетях он приобрел популярность, поскольку содержит пошаговую инструкцию по возведению системы охлаждения с низким энергопотреблением и без компрессора. Сам же провансальский (или канадский) колодец представляет собой форму пассивного геотермального климат-контроля. Дело в том, что грунт на глубине нескольких метров имеет температуру, которая значительно отстает от колебаний погоды на поверхности.

"Летом подземная температура ниже, чем температура наружного воздуха. Зимой она выше. Закопанные трубы служат теплообменником. Воздух, циркулирующий по ним, отдает тепло окружающему грунту или извлекает из него тепло перед тем, как попасть в здание", – добавляют в материале.

В чём суть канадского колодца

Согласно характеристикам канадских скважин, грунт на глубине 15 метров сохраняет температуру от 10 до 16 градусов в течение всего года. На меньших глубинах температура колеблется сильнее, однако остается значительно ниже максимального значения в жаркий летний полдень.

Именно разница между температурой воздуха на поверхности и под землей обеспечивает функционирование системы в регионах с сильными сезонными колебаниями.

Изобретатель приступил к работам в 2022 году и завершил их только в 2026 году, хотя в некоторые комнаты охлаждённый воздух поступал ещё до окончания работ.

Трубы были зарыты во дворе и подключены к внутренней части дома. Воздух поступает через входное отверстие, циркулирует по подземной сети и выходит более холодным, чем когда покидал поверхность.

"В очень жаркие дни почва остается на несколько градусов ниже температуры наружного воздуха. Заглубленная петля использует эту разницу. То, что отличает канадскую скважину от механического кондиционера, – это все то, чего в ней нет. Стандартный охлаждающий агрегат работает на основе цикла сжатия пара", – говорится в материале.

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