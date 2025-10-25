Ученые создали прозрачные солнечные панели: почему это изобретение может стать революционным

Ученые из Гонконгского политехнического университета создали прозрачные солнечные панели с рекордной эффективностью. Новый метод разработки позволил достичь эффективности использования света в 6,05% в полупрозрачных солнечных элементах.

По результатам исследований группа ученых объявила о создании нового способа оценки характеристик фотоактивных материалов для полупрозрачных органических фотоэлектрических элементов. Об этом сообщает политехнический университет Гонконга.

Прорыв в разработке солнечных панелей

Исследователи уверены, что новые солнечные панели с рекордной эффективностью могут кардинально изменить способ сбора энергии через повседневные поверхности, такие как окна, экраны и фасады.

Команда Гонконгского политехнического университета под руководством профессора Ли Гана, заведующего кафедрой технологий преобразования энергии, и научного сотрудника доктора Юй Цзяншэна ввела параметр FoMLUE (показатель эффективности использования света). Этот инновационный безразмерный параметр оценивает эффективность различных фотоактивных материалов в полупрозрачных солнечных элементах, учитывая три ключевых фактора: средний коэффициент пропускания света, ширину запрещенной зоны и плотность тока.

Используя параметр FoMLUE, исследователи смогли отобрать и определить наиболее эффективные комбинации материалов для полупрозрачных органических фотоэлектрических элементов

"Будучи новой солнечной фотоэлектрической технологией, солнечные окна открывают новые возможности для практического применения в BIPV, транспортных средствах на возобновляемых источниках энергии и сельскохозяйственных теплицах", – заявил Ли по результатам исследований.

Исследование показало, что полупрозрачные органические фотоэлектрические элементы, созданные с использованием тройных материалов с наивысшими показателями FoMLUE, демонстрируют превосходные эксплуатационные характеристики, включая лучшую теплоизоляцию, эксплуатационную стабильность и рекордную эффективность использования света в 6,05% – самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный для полупрозрачных солнечных элементов.

