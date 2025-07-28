Может работать на высоте до 24 км: Британия испытала беспилотный аэростат. Фото

Великобритания разрабатывает и испытывает новый беспилотный аэростат. Он, в частности, предназначен для разведывательных и наблюдательных миссий.

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Об этом говорится в пресс-релизе британского Министерства обороны. Одним из преимуществ этого аэростата является то, что он может работать на высоте до 24 км.

"Каждый аэростат во время испытательных полетов преодолевал расстояние в более 3500 км на рабочей высоте от 18 до 24 км, что вдвое больше, чем у коммерческих самолетов", – говорится в пресс-релизе общества.

Во время испытаний аэростаты действовали как "созвездие" и обеспечивали почти непрерывное покрытие в течение почти месяца, что значительно превышает продолжительность полета каждого аэростата. Испытательные аппараты могут непрерывно работать более пяти дней.

В будущем такие воздушные шары могут использоваться для поддержки различных операций, обеспечения надежной связи и быстрого подключения к интернету в зонах стихийных бедствий или отдаленных районах без покрытия, а также предоставления информации для прогнозирования погоды и климатических исследований.

"Эти последние испытания были невероятно плодотворными и прокладывают путь для большего сотрудничества с нашими союзниками с целью развития возможностей, которые принесут пользу нашим Вооруженным Силам", – резюмировали испытания в ведомстве.

Детали

Испытания состоялись в Южной Дакоте, США, в начале этого года в рамках проекта AETHER, инициативы по разработке концепции, поддерживаемой органом закупок Министерства обороны США, Defense Equipment & Support (DE&S).

Разработанная в Великобритании технология обеспечивает непрерывную разведку и наблюдение, сохраняя при этом чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы. Она представляет собой значительный прогресс в разработке платформ стратосферного наблюдения для оборонных применений.

Министерство обороны изучает возможности будущего оценивания оперативного использования стратосферы не только с этим классом аэростатов, но и с аппаратами, способными перевозить значительно больше полезной нагрузки в течение миссий продолжительностью 6-12 месяцев.

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