Боевики ХАМАС освободили из плена выходца из Донецка Максима Харкина: что о нем известно. Фото

Террористическая группировка ХАМАС 13 октября вместе с 19-ю израильскими заложниками освободила украинца Максима Харкина, который попал в плен 7 октября 2023 года. Мужчина родился в Донецке, долгое время жил в Израиле, а впоследствии получил паспорт РФ.

Видео дня

Русскоязычный Telegram-канал Министерства иностранных дел Израиля в понедельник показал фотографию Харкина, подтвердив его возвращение. Позже пресс-служба МИД распространила фото его встречи с матерью.

Что известно о Максиме Харкине

Мужчине, по данным СМИ, 35 лет. Он родился в Донецке, но потом с мамой переехал в Израиль.

Издание Israel Hayom ранее рассказывало, что у заложника также есть младший брат Петр, гражданская жена Анна и пятилетняя дочь Моника, которые живут в России.

В плен ХАМАС Харкин попал в первый день масштабного нападения боевиков на музыкальный фестиваль NOVA (7 октября 2023 года). Это мероприятие проводилось вблизи границы, в 5 километрах от сектора Газа.

Максим посещал фестиваль с другом и его женой (обоих потом нашли мертвыми).

Портал Maariv сообщал, что вскоре после того, как пребывание Харкина в плену подтвердилось, его семья оформила ему российский паспорт. Родственники объясняли, что таким образом пытались поспособствовать его скорейшему освобождению.

"После двух мучительных лет неопределенности, тревоги и надежды Максим вернулся к нам. Мы благодарим народ Израиля за его бесконечную поддержку, солдат Армии обороны Израиля и силы безопасности, которые боролись день и ночь, чтобы вернуть Максима и остальных наших близких домой. Наш Максим сильный, он пережил тяжелый период в нечеловеческих условиях и еще раз показал нам всем, сколько у него физической и психической силы. Теперь он начинает путь выздоровления, любви и реабилитации", – процитировало семью Харкина издание Ynet.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 октября группировка ХАМАС освободила 20 заложников, захваченных в Израиле, согласно условиям соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

– После этого в Египте состоялось подписание договоренностей. Свои подписи на документе поставили президенты Египта – Абдель Фаттах ас-Сиси, Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, США – Дональд Трамп, а также эмир Катара шейх Тамим бин Халифа Аль Тани. Они выступали посредниками для заключения сделки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!