'Могут стать мишенями': Финляндия адаптирует больницы на случай военных действий

Финляндия адаптирует медицинские учреждения на случай военных действий со стороны страны-агрессора России. В частности, больницы становятся более мобильными, здания укрепляют от возможных атак, а запасы медикаментов увеличивают.

На эти меры в третьем дополнительном бюджете штата для округов предусмотрено около 100 миллионов евро. Об этом сообщает Yle.

Медицина Финляндии готовится к условиям войны

Реформы, вызванные опытом войны России в Украине, направлены на повышение устойчивости больниц и критически важных медицинских служб. На практике это может означать перенос больничных операций под землю.

"Война показала, что больницы и другие медицинские учреждения не защищены от военных ударов – они могут стать мишенями", – сказал руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям, работающий при Министерстве социальных дел и здравоохранения Пекка Тулокас.

В перспективе больше внимания будут уделять ударопрочности зданий, особенно при возведении новых больниц, однако, как отметил Тулокас, конкретные детали остаются закрытыми.

Параллельно службы благосостояния округов намерены направить дополнительные ресурсы на экстренную медицинскую помощь и подготовку персонала к работе в условиях военного времени.

По словам Тулокаса, система здравоохранения Финляндии готовится обеспечивать поддержку Сил обороны, Пограничной службы и войск союзников.

Поскольку в Финляндии больше не существует сети военных госпиталей, в случае войны лечение раненых будет возлагаться на 21 округ здравоохранения, а также на госпитальный округ Хельсинки и Уусимаа (HUS).

"Цель не в том, чтобы тревожить общественность. Граждане могут оставаться уверенными в своей безопасности", – подчеркнул Тулокас.

Как писал OBOZ.UA, Финляндия и Польша готовы возглавить совместные действия по усилению защиты восточного фланга ЕС и НАТО в рамках инициативы Eastern flank Watch. Решение стало ответом на затяжную агрессивную войну России против Украины и отсутствие сигналов со стороны Москвы о готовности к миру.

