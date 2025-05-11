Мир не верит Путину: как лидеры отреагировали на заявление о переговорах с Украиной

На фоне недавних заявлений российского диктатора Владимира Путина о готовности начать переговоры 15 мая "после анализа того, что произойдет в эти несколько дней", и игнорирования им 30-дневного перемирия, которое должно начаться 12 мая, мировые политики не слишком доверяют главе Кремля.

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Чиновники убеждены, чтобы говорить о мире, нужно в первую очередь полностью прекратить боевые действия в Украине. OBOZ.UA собрал заявления влиятельных мировых лидеров о переговорах по урегулированию российско-украинской войны.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, страна-агрессор не может вести переговоры, когда Украина подвергается регулярным атакам со стороны РФ. Чтобы начать диалог, необходимо немедленное прекращение огня. В то же время политик отметил, что Кремль все еще пытается выиграть для себя время.

"В Киеве и с президентом Трампом мы сделали четкое предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника. Мы ожидаем такого же четкого ответа от России. Вы не можете вести переговоры, когда говорит оружие. Вы не можете говорить, если в то же время бомбардируют людей. Мы нуждаемся в прекращении огня сейчас, чтобы переговоры могли начаться. Ради мира", – говорится в сообщении Макрона в Х.

Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис убежден, что Путин действует в своей привычной манере – применяет террор как инструмент давления и затягивает время, чтобы избежать любых действенных шагов к миру.

"Ответ Путина на очередное предложение о прекращении огня: рой из 100 беспилотников ночью свалился на Украину. Путин играет в свою привычную игру – использует террор как рычаг влияния и тянет время, чтобы избежать любого реального пути к миру. Говорить о мире, когда российские бомбы продолжают падать на украинских мирных жителей, – это фарс. Правила четкие – безусловное прекращение огня с понедельника или новые более жесткие санкции. То, что Путин поспешил провести пресс-конференцию менее чем через 24 часа после того, как европейские лидеры при поддержке США потребовали безусловного прекращения огня, говорит нам обо всем. Этот подход работает – и мы должны его придерживаться", – отмечается в сообщении.

Литовский политик отметил, что сейчас необходимо довести это дело до логического завершения. По его словам, если российская артиллерия не прекратит огонь до понедельника, 12 мая, следует без промедлений ввести в действие новый пакет санкций.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в Х заявил, что мир ждет окончательного решения о прекращении огня от России.

"В ответ на наше обращение россияне предложили мирные переговоры с 15 мая. Мир, однако, ждет однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова. Жертв больше не будет!" – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети Х написал, что Путин хочет убивать дальше, в то время, когда весь цивилизованный мир заинтересован в окончании войны.

"Все очень просто. Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять", – отметил чешский политик.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает сигнал России к переговорам, однако "этого недостаточно". По его словам, страна-агрессор должна прекратить боевые действия в Украине, чтобы начать разговор.

"Если российская сторона сейчас сигнализирует о готовности к переговорам, это сначала хороший знак. Но этого отнюдь не достаточно. Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня сейчас, что сделает реальные переговоры возможными в первую очередь. Сначала оружие должно замолчать, а потом можно начинать переговоры", – говорится в сообщении Мерца.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая президент Владимир Заленский заявил, что РФ должна поддержать прекращение огня, которое в будущем станет началом окончания войны в Украине. По его словам, это является важным шагом, который ожидает весь мир, и Украина готова встречаться для переговоров с РФ.

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