Миллиардер, телеведущий, подозреваемый: скандальные факты из биографии Трампа, который во второй раз станет президентом США

Предварительные подсчеты показывают – в Белый дом возвращается Дональд Трамп. Представитель Республиканской партии получает большинство голосов на выборах президента США.

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Американцев снова не испугала полная скандалов биография кандидата. OBOZ.UA вспоминает самые громкие.

Семейный бизнес

Несмотря на то, что Трамп любит хвастаться тем, что он всего добился сам, на самом деле карьеру он начал в компании своего отца. В 1971 году тот назначил своего 25-летнего сына президентом Trump Organization. Компания занималась строительством и арендой жилья в городе, где такой бизнес приносит действительно сумасшедшие прибыли – в Нью-Йорке.

Почти сразу Дональд вляпался в громкий скандал. В 1973 году в печати появились обвинения относительно расизма в компании. Застройщика обвинили в предубежденном отношении к чернокожим арендаторам. Кстати, расистские скандалы сопровождали Трампа на протяжении всей карьеры.

Публичный имидж

Несмотря на свою, мягко говоря, неоднозначную репутацию, Дональд Трамп старался всегда держаться в фокусе общественного внимания. К примеру, снялся в эпизоде комедии "Один дома 2". А уже в 2004 году бизнесмену предложили стать ведущим реалити-шоу "Кандидат" (The Apprentice), где он отбирал бы предложенные ему конкурсантами бизнес-проекты. Сначала он колебался, а затем стал звездой национального масштаба. А фраза "You're fired!" — "Вы уволены!", которой Трам выгонял участников в каждом эпизоде, превратилась в мем. Всего вышло 14 сезонов "Кандидата", на котором бизнесмен заработал $214 млн.

Трамп снимался бы и дальше, но в 2016 году он вступил в свою первую президентскую гонку и прекратил участие в шоу. 15-й сезон провел Арнольд Шварценеггер, после чего "Кандидата" закрыли.

Политическая неопределенность

Несмотря на то, что сейчас Трамп является главным лицом Республиканской партии США, он за свою жизнь менял политический вектор много раз.

Впервые баллотироваться в органы власти от этой политсилы он попытался в 1988 году. Год спустя Трамп уже называл себя независимым политиком, впрочем, вскоре вернулся в стан республиканцев. В 2001 году он резко изменил вектор и объявил себя демократом. Пока в 2009 году снова не стал независимым кандидатом. Окончательно присоединился к нынешней политсиле Трам в 2012 году.

Бурная личная жизнь и секс-скандалы

Нынешняя жена Мелания для Дональда Трампа уже третья. Впервые он вступил в брак в 1977 году с чешской моделью Иванкой Зельничковой, которая сразу взяла фамилию мужа. Однако верной своей избраннице Дональд не был. Его роман с актрисой Марлой Мэйплз бесконечно обсуждали в таблоидах. В 1989 году даже произошла публичная ссора двух женщин на горнолыжном курорте в Аспене. Тогда Иванка в ресторане накричала на соперницу. В результате брак все же развалился. После развода в 1992 году Иванка получила $14 млн, особняк, апартаменты в Trump Plaza и право использовать резиденцию Трампа во Флориде в течение одного месяца в году. Бизнесмен также пообещал жене согласовывать все, что он будет говорить о ней в печати.

В первом браке у Дональда Трампа родилось трое детей – Эрик, Иванка и Дональд-младший. Всех отец привлек к семейному бизнесу, а Иванка еще и была консультанткой отца при его первой президентской каденции.

Второй раз скандальный бизнесмен женился в 1993 году. Избранницей стала та же Марла Мэйплз. Развелась пара уже в июне 1999 года. В этих отношениях родилась дочь Тиффани, пытающаяся сейчас вести не слишком публичную жизнь.

Модель Мелания Кнавз стала третьей миссис Трамп в 2005 году. Уже 20 марта следующего года у пары родился сын Беррон. Имидж у Мелании довольно противоречивый. Несмотря на то, что ее иногда называют "трофейной женой", она нередко демонстрирует независимое и даже дерзкое поведение на людях. Будучи первой леди, она не раз на публичных мерах резко вырывала свою руку из ладони мужа. Мелания не всегда поддерживает политическую позицию Дональда, в частности, отстаивает право женщин на аборт, и не стесняется показать свое интеллектуальное преимущество над ним, например, владение шестью языками.

Однако женщина не расстается с Трампом, хотя он регулярно попадает в секс-скандалы. Историям о его домагательствах к женщинам, в США уже потеряли счет. Наиболее громким делом стала договоренность политика с порноактрисой Сторми Дэниелс. В преддверии выборов 2016 года Трамп выплатил ей $130 тысяч за неразглашение сведений об их романе в 2006 году. Однако данные все равно всплыли в печати.

Уголовные дела

Дональд Трамп является действующим фигурантом четырех уголовных дел и даже находился под судом во время предвыборной кампании. В частности, его обвиняют в подделке документов, нецелевом использовании средств, вмешательстве в выборы и подстрекательстве к восстанию.

Деньги, которые Трамп заплатил Дэниелс за молчание, его адвокат провел как судебные издержки. В штате Нью-Йорк это считается нарушением ведения деловой документации. Всего в том обвинении было 34 пункта. Присяжные признали политика виновными по каждому из них.

В августе 2023 года штат Джорджия предъявил Трампу обвинение в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020. Следствие настаивает, что тогдашний президент оказывал давление на госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, требуя от него найти 11 780 голосов в поддержку кандидата от республиканцев. Дело все еще находится в стадии разбирательства.

Вменяют Трампу и подстрекательство к штурму Капитолия, который произошел 6 января 2021 года – сразу после того, как было официально объявлено, что он проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену. Обвинение содержит четыре пункта, в том числе препятствование расследованию этого дела, которое влечет 20 лет тюрьмы.

И наконец, в имении политика Мар-а-Лаго в августе 2022 года нашли 102 документа, которые он незаконно вывез из Белого дома. На 17 из них стоял гриф "совершенно секретно". В частности, это были планы вероятного нападения США и Иран и некоторые разведданные Следствие называет это нарушением национальной безопасности США. Обвинение по этому делу Трамп получил летом 2023 года. В общей сложности оно содержало 40 пунктов.

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