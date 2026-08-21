Мигранты из Марокко начали высаживаться на материковой части Испании: переплывают море на лодках. Видео

Около 60 нелегальных мигрантов из Марокко на моторной лодке добрались до побережья материковой Испании, высадившись прямо на глазах у отдыхающих. Часть людей была настолько шокирована ситуацией, что покинула пляж, опасаясь за свою безопасность.

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Об этом сообщает The Times. Инцидент произошел в среду, 19 августа, возле курортного комплекса "Ла Манга" в провинции Мурсия.

Испанию наводняют марокканские мигранты

Опубликованные кадры показывают, что к побережью подошла моторная лодка, после чего пассажиры спрыгивали в воду и самостоятельно добирались до берега прямо на глазах у отдыхающих. Для туристов такая картина стала неожиданной. Часть отдыхающих решила покинуть пляж, а другие вызвали полицию. Очевидцы описывали ситуацию как хаотичную.

По информации издания, на берег высадились 60 человек, после чего они стали прорываться вглубь. Для курортного района Мурсии, где в этот период находится много туристов, появление большой группы нелегальных мигрантов стало заметным событием. После высадки лодка сразу же отправилась за следующей группой.

Где произошёл прорыв

По данным газеты The Sun, комплекс "Ла Манга" славится своим благоустроенным пляжем на берегу моря, полем для гольфа, тренировочным футбольным комплексом и отелем класса люкс. В разное время здесь останавливались, в частности, экс-футболист Дэвид Бекхэм, а также культовые голливудские актеры Мэтт Деймон и Сальма Хайек. Совсем недавно футбольные поля использовались женскими командами лондонского "Арсенала" и "Ньюкасла" для предсезонных тренировок.

Испания борется с нелегальными морскими маршрутами

В последние годы Испания сталкивается со значительным миграционным давлением. Мигранты, преимущественно из Марокко и других стран Северной Африки, пытаются попасть в страну по различным морским маршрутам, в частности через Средиземное море и Атлантику.

Как сообщается, организаторы таких нелегальных переправ меняют тактику и все чаще обходят анклавы Сеута и Мелильи, доставляя людей напрямую через море на материковую часть Испании.

Напомним, в Сеуте сотни нелегальных мигрантов устроили протест на городском пляже. Они призвали официальный Мадрид предоставить им убежище, а не отправлять их обратно.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за резкого обострения ситуации в анклаве Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах. В то же время Франция объявила об усилении контроля на границе с Испанией и перебросила туда мобильные подразделения, авиацию и беспилотники.

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