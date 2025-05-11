Между Трампом и Нетаньяху вспыхнул конфликт: каков замысел президента США по сектору Газы и Ирану

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все больше расходятся во мнениях относительно войны в Газе и агрессии Ирана. Нетаньяху разочарован желанием Трампа заключить сделку с Ираном вместо полного уничтожения его ядерных объектов, а Трамп в свою очередь – решением Нетаньяху возобновить войну в Газе.

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Об этом пишет NBC, ссылаясь на источники. В последние недели отношения между Трампом и Нетаньяху стали напряженными, поскольку политики все больше расходятся во мнениях, когда и ХАМАС, и Иран ослаблены, рассказали два официальных лица США, два дипломата с Ближнего Востока и два других человека, осведомленных о напряженности.

Там, где Нетаньяху видит возможность окончательно уничтожить ядерные объекты Ирана, Трамп видит возможность устранить угрозу того, что Иран приобретет ядерное оружие, заключив сделку.

В то время как Израиль наносит удар по Газе с новым военным наступлением, Трамп настаивает на прекращении огня и стремится реализовать свой послевоенный план по восстановлению этого района в "Ривьеру Ближнего Востока".

А после того, как Трамп остановил военную кампанию США против поддерживаемой Ираном группировки хуситов, шокированный Нетаньяху заявил, что Израиль тогда будет защищать себя сам, говорится в статье.

Только за последнюю неделю Трамп дважды делал публичные заявления, которые раздражали Нетаньяху, заявили источники, осведомленные о напряженности.

Нетаньяху был особенно расстроен, когда Трамп заявил в среду, что он еще не решил, будет ли Ирану разрешено обогащать уран в рамках новой ядерной сделки, которую ведет его администрация, заявили два американских чиновника.

Главный советник Нетаньяху Рон Дермер передал это сообщение посланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу во время встречи в Белом доме в четверг, по словам одного из американских чиновников.

Со своей стороны, Трамп был разочарован решением Нетаньяху начать новое военное наступление в секторе Газа, которое президент считает противоречащим его плану восстановления этого региона, по словам источников.

В частном порядке Трамп заявил, что новое израильское наступление в секторе Газа – напрасная трата времени, поскольку оно затруднит восстановление.

По словам ближневосточных дипломатов и высокопоставленного чиновника администрации Трампа, в настоящее время США подталкивают Израиль и ХАМАС к соглашению о прекращении огня в секторе Газа, которое Дермер должен был обсудить с Уиткоффом во время своего визита в Белый дом на этой неделе.

Однако подход Трампа к Ирану стал для Нетаньяху самым большим предметом спора.

По словам источников, израильский лидер уже несколько недель разочарован отказом Трампа поддержать военные удары по ядерным объектам Ирана и его решением вместо этого попытаться достичь соглашения, направленного на то, чтобы не допустить приобретения Тегераном ядерного оружия.

"Их беспокоит любая сделка", – сказал один из американских чиновников об израильтянах.

Израиль ясно дал понять США, что не хочет, чтобы Трамп заключил ядерную сделку, которая оставит Ирану какие-либо возможности по обогащению урана, заявили американские чиновники и ближневосточные дипломаты.

Трамп же выразил открытость Ирану в отношении сохранения гражданской ядерной программы.

Кроме того, по словам источников, на прошлой неделе Нетаньяху был ошеломлен и взбешен заявлением Трампа о том, что США прекращают военную кампанию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене после того, как хуситы согласились прекратить обстрел американских кораблей в Красном море.

Хуситы ранее атаковали Израиль ракетой, которая упала недалеко от Бен-Гуриона, главного аэропорта Израиля.

Когда Нетаньяху посетил Белый дом в апреле, во второй раз с момента вступления Трампа в должность, он надеялся, что тот пообещает авиационную поддержку возможной операции Израиля против ядерных объектов Ирана, рассказали два ближневосточных дипломата.

Израильский лидер был ошеломлен, когда президент вместо этого объявил, что согласен на прямые переговоры с Тегераном, заявили они.

Нетаньяху непублично заявил, что считает переговоры Трампа с Ираном пустой тратой времени, поскольку Тегеран никогда не выполнит свою часть любой сделки, рассказали два американских чиновника.

Израиль утверждает, что Иран настолько ослаблен санкциями и деградацией его доверенных лиц в регионе, что сейчас идеальный момент для уничтожения его ядерных объектов, и там обеспокоены тем, что окно для этого закрывается, пока США ведут переговоры, заявили чиновники.

В дополнение к этому, военные удары Израиля парализовали иранскую стратегическую ПВО в октябре, что означает, что пилотируемые самолеты, которые наносят новые удары сейчас, не будут столь уязвимы для сбивания. Но иранцы восстанавливают свою ПВО.

Хотя дипломатия Трампа с Ираном и сделка США с хуситами являются "анафемой" для Нетаньяху, у него нет политического влияния в Вашингтоне или Израиле, чтобы вступить в прямую конфронтацию с лидером США, популярным среди сторонников премьера в Израиле, говорит Илан Гольденберг, бывший топ-чиновник в администрациях Байдена и Обамы, занимавшийся вопросами Ближнего Востока.

"Вся политическая стратегия и стратегия выживания Нетаньяху основана на сохранении своей коалиции и своей политической базы. И эти люди любят Трампа, поэтому для него выступить публично против Трампа – это то, чего он действительно не может сделать", ​​– сказал он на брифинге.

Напряженность в отношениях между Трампом и Нетаньяху наступает в момент, когда президент США собирается отправиться на Ближний Восток на следующей неделе с остановками в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

В настоящее время Трамп не планирует посетить Израиль в ходе этой поездки, хотя он это делал во время своего первого срока. Уиткофф со своей стороны планировал посетить очередной раунд переговоров с Ираном в эти выходные в Омане, пишет NBC.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The Washington Post, в феврале тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц обсуждал с Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану. Эти переговоры крайне возмутили Трампа, поскольку военное направление его не устраивало, "когда США не пытались найти дипломатическое решение".

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