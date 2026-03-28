Меняется тактика войны: в Генштабе показали новую подготовку военных для защиты Украины

В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины обновляют систему подготовки бойцов. Новую базовую общевойсковую подготовку (БОВП) пехотных подразделений вводят из-за изменения тактики современной войны.

О новом подходе к подготовке военных рассказали в Генштабе ВСУ. Также там показали кадры подготовки защитников.

"Тактика современной войны войск требует системных изменений в организации и проведении подготовки пехотных подразделений. Именно поэтому в Центре подготовки подразделений внедряется новая базовая общевойсковая подготовка Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", – сообщили в Генштабе.

Необходимость изменений объясняют техническим прогрессом и развитием современного вооружения. Эти факторы повышают требования к уровню подготовки каждого пехотинца. Обучение обновляют, учитывая современный боевой опыт. Также вводят единые требования к уровню подготовки военных и больше внимания уделяют практической слаженности подразделений.

"В этом процессе важную роль играют специалисты психологической поддержки персонала Вооруженных Сил Украины, которые обеспечивают формирование устойчивости, мотивации и психологической готовности каждого воина", – уточнили в Генштабе.

