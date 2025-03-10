Марк Карни станет новым премьером Канады: что известно о преемнике Трюдо

Бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни получил наибольшую поддержку от членов руководящей Либеральной партии. Именно он теперь должен стать преемником Джастина Трюдо в должности премьер-министра.

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Об этом сообщает CBC News. Отмечается, что Карни опередил бывшую второе место в конкурсе бывшую главу Минфина Христю Фриланд. В нем проголосовали более 150 тысяч членов партии.

Новый лидер Либеральной партии уже выступил со своим первым заявлением. Он поблагодарил действующего премьера Джастина Трюдо и сказал, что тот "ежедневно сочетал силу и соболезнования, борясь за Канаду".

"Я обещаю работать день и ночь с одной целью. Построить более сильную Канаду для всех", – подчеркнул Карни в своем обращении.

Справка

Майк Карни родился в Канаде. Ему 59 лет. Он возглавлял Банк Канады с 2008 по 2013 год, в первые годы мирового финансового кризиса.

Затем, с 2013 по 2020 год, Карни возглавлял Банк Англии, и его служба в этой должности продолжалась в темные годы Brexit.

Недолгое время он работал советником Трюдо по экономическим вопросам, но после суда стал критиковать бывшего премьер-министра за действия в этой сфере.

"Я не единственный член Либеральной партии в Канаде, знающий, что премьер-министр и его команда очень часто задерживаются в экономике", - отмечал Карни.

Карни в свою очередь попытался дистанцироваться от непопулярного премьер-министра, заявив, что он "не единственный либерал в Канаде, считающий, что премьер-министр и его команда слишком часто отвлекаются от экономики". Однако рейтинги Трюдо улучшились по возвращении Трампа в должность.

Карни также может внести в правительство опыт в вопросах охраны окружающей среды, поскольку работал спецпосланником ООН по борьбе с изменением климата, и недавно назвал цель достижения нулевого уровня выбросов "наибольшей коммерческой возможностью нашего времени".

Ранее сообщалось, что в Канаде в воскресенье, 9 марта, выбирают лидера правящей Либеральной партии, который сменит Джастина Трюдо в должности премьер-министра. На должность претендуют четыре кандидата: бывший глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни, бывший вице-премьер Христя Фриланд, бывшая специалист по торговле и инвестициям Карина Гулд и предприниматель Фрэнк Бейлис.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, Трамп во время одного из разговоров с Трюдо сказал, что не верит в действительность договора 1908 года, демаркирующего границу между двумя странами. Президент США выразил желание пересмотреть договор о границе, однако не дал никаких дополнительных объяснений. Этот документ более ста лет назад закрепил международную границу между Канадой, тогда являвшейся британским доминионом, и Соединенными Штатами.

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