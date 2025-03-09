В Канаде Либеральная партия выбирает преемника Трюдо: кто претендует на пост лидера

В Канаде в всокресенье, 9 марта, выбирают лидера правящей Либеральной партии, который сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. На пост претендуют четыре кандидата: бывший глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни, бывшая вице-премьер Христя Фриланд, бывшая специалист по торговле и инвестициям Карина Гулд и предприниматель Фрэнк Бейлис.

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В центре их избирательных кампаний оказался кризис, вызванный тарифной политикой и угрозами президента США Дональда Трампа. Около 140 тысяч членов партии проголосовали за своего кандидата, и ожидается, что результаты будут объявлены к вечеру воскресенья, передает BBC.

Новый лидер станет премьером Канады, но поскольку либералы являются правительством меньшинства, для удержания поста потребуется еще победить на всеобщих выборах.

Они могут быть объявлены в ближайшие недели.

Кто бы ни сменил Трюдо, ему придется иметь дело с угрозами Трампа в адрес Канады, включая эскалацию торговой войны и неоднократные призывы сделать страну "51-м штатом США", отмечает BBC.

Этот вопрос доминировал в кампаниях всех четырех кандидатов.

Чем известен Марк Карни

Бывший глава Банка Канады и Банка Англии 59-летний Марк Карни позиционировал себя как сильного фискального менеджера, способного помочь государству пережить трудные времена.

"Я помог справиться с многочисленными кризисами и помог спасти экономики двух стран", – сказал он в своей предвыборной речи.

Его считают фаворитом на эту должность, и он стремится позиционировать себя как человека, который сможет вывести Канаду из кризиса, вызванного тарифами Трампа.

"В такой ситуации вам нужен опыт управления кризисами, вам нужны навыки ведения переговоров", – сказал он во время дебатов лидеров в прошлом месяце.

Марк Карни родился и вырос в Канаде. Он стремился подчеркнуть свои канадские корни и представить себя политическим аутсайдером.

В последние месяцы он работал специальным экономическим советником Трюдо и долгое время считался претендентом на высшую должность, хотя выпускник Гарварда никогда не занимал государственную должность.

Сам Трюдо признался, что давно пытался привлечь Карни в свою команду.

Карни же попытался дистанцироваться от непопулярного премьер-министра, заявив, что он "не единственный либерал в Канаде, который считает, что премьер-министр и его команда слишком часто отвлекаются от экономики". Однако рейтинги Трюдо улучшились после возвращения Трампа в должность, пишет BBC.

Карни также может привнести в правительство опыт в вопросах охраны окружающей среды, поскольку работал в качестве спецпосланника ООН по борьбе с изменением климата, и недавно назвал цель достижения нулевого уровня выбросов "величайшей коммерческой возможностью нашего времени".

Он является сторонником некоторых непопулярных либеральных мер, таких как федеральный налог на выбросы углерода – знаковая политика партии в области климата, которая, по мнению критиков, является финансовым бременем для канадцев.

Недавно он отошел от этой политики, заявив в мае, что она "до сих пор служила своей цели".

Он получил поддержку ряда членов кабинета министров, в том числе министра окружающей среды Стивена Гильбо и министра иностранных дел Мелани Жоли.

Чем известна Христя Фриланд

Христя Фриланд, член парламента Торонто, стала одной из самых известных членов команды Трюдо. Хотя она долгое время считалась доверенным лицом высшего ранга в его ближайшем окружении, разногласия с кабинетом премьер-министра привели к ее внезапной отставке в декабре.

Это "нанесло удар по и без того шаткой власти Трюдо и способствовало его собственной отставке", пишет BBC.

Политики не сошлись во взглядах на то, как необходимо реагировать на угрозы Трампа ввести пошлины, а также на другие финансовые меры, так как Канада столкнулась с дефицитом в размере 60 млрд канадских долларов (42 млрд долларов США).

56-летняя Фриланд, которая родилась в западной провинции Альберта в семье украинки, до прихода в политику была журналисткой.

В 2013 году она вошла в Палату общин, а два года спустя – в кабинет Трюдо, где отвечала за торговые вопросы после того, как он привел партию к власти.

На посту министра иностранных дел, Фриланд помогла Канаде пересмотреть соглашение о свободной торговле с США и Мексикой.

Ее твердая поддержка Украины заслужила похвалу в некоторых кругах, однако Фриланд получила и долю критики, в том числе со стороныТрампа, который назвал ее "токсичной".

В своем предвыборной презентации Христя Фриланд вспомнила время, когда она перезаключала торговое соглашение при первой администрации Трампа, и заявила, что снова бросит вызов президенту.

"Я возглавлю настоящий канадский ответ на угрозу, с которой мы сейчас сталкиваемся. Мы будем едины, мы будем сильны, мы будем умны, и именно поэтому мы победим", – заявила она.

Ее поддержали министр здравоохранения Марк Холланд и министр юстиции Ариф Вирани, а также другие депутаты.

Чем известна Карина Гулд

Карина Гулд, бывший специалист по торговле и инвестициям, выступила с заявлением, заявив, что в случае избрания она будет представлять "новое поколение". С 2015 года она занимала ряд должностей в кабинете Трюдо, став самой молодой женщиной на посту министра в Канаде.

37-летняя Гулд была министром по делам семьи, министром международного развития, а затем министром демократических институтов, прежде чем занять свою нынешнюю должность лидера Палаты представителей, где она курирует законодательную повестку правительства.

Свою избирательную кампанию она начала со слов: "Канадцы потеряли доверие к нашей партии".

В центре ее кампании стали отношения с США: в интервью CNBC Гулд сказала, что "доверие между Канадой и ее южным соседом было подорвано".

Она сказала, что фентанил, который Трамп использовал в качестве одного из оправданий для введения пошлин, поставляется из Канады в "минимальных количествах".

"Но если его это волнует, тогда давайте создадим инспекционную группу на границе, которая будет проверять каждый грузовик, идущий на юг, на предмет фентанила, и каждый грузовик, идущий на север, – на предмет нелегального оружия", – предложила Гулд.

Чем известен Фрэнк Бейлис

Фрэнк Бейлис, бывший член парламента от Либеральной партии, первым объявил о своем намерении возглавить политсилу. Он заявил, что применит свой опыт в сфере бизнеса для решения проблем доступности и стоимости жизни, с которыми сталкиваются канадцы.

Бейлис – исполнительный директор компании по производству медицинских приборов, основанной его матерью, где он позже занимал пост президента. В 2021 году компания была продана американской фирме. По образованию – инженер.

В парламенте состоял с 2015 по 2019 год и был одним из основателей парламентской фракции темнокожих.

Он резко критиковал подход Трюдо к угрозам Трампа ввести пошлины и утверждал, что будет иметь дело с Трампом лучше, чем его оппоненты, называя свой опыт бизнесмена преимуществом.

"Нравится нам это или нет, американцы поставили президентом крайне агрессивного хулигана, бизнесмена. И люди, пришедшие из благовоспитанного мира бюрократов или банков, не будут знать, как иметь дело с этим персонажем", – сказал он The Canadian Press.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, Трамп во время одного из разговоров с Трюдо сказал, что не верит в действительность договора 1908 года, демаркирующего границу между двумя странами. Президент США выразил желание пересмотреть договор о границе, однако не дал никаких дополнительных объяснений. Этот документ более ста лет назад закрепил международную границу между Канадой, тогда являвшейся британским доминионом, и Соединенными Штатами.

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