Макрон поддерживает военные учения в Гренландии из-за претензий США

Президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на идею покупки Гренландии Соединенными Штатами, назвав ее "безумной" и призвав Европу активизироваться в вопросах региональной безопасности. Он выразил готовность присоединиться к совместным военным учениям, направленным на усиление обороны автономной территории Дании, которая в последнее время оказалась в центре внимания из-за заинтересованности США.

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Об этом сообщает Bloomberg. Он также отметил необходимость усиления безопасности в регионе и готовности к совместным военным учениям со странами Арктики и Северной Европы.

"На Гренландию направлены посягательства. Все во Франции и ЕС считают, что Гренландию нельзя ни продавать, ни захватывать", – подчеркнул Макрон.

Глава французского правительства осудил возможную аннексию острова США, назвав такой сценарий "безумным", и призвал к проведению масштабных совместных учений в Арктике с участием северных и балтийских стран, Канады и Соединенных Штатов.

На ближайшем саммите "Группы семи" (G7), который состоится в Канаде, Макрон планирует поднять вопрос безопасности Гренландии. Среди ключевых тем также будут конфликты на Ближнем Востоке, война в Украине и стратегическое значение минеральных ресурсов острова.

Ранее он неоднократно подчеркивал важность европейского суверенитета и критически оценивал политику США, в частности призвал американских ученых, пострадавших от сокращения финансирования, переезжать в Европу.

"Гренландия, Арктика и глубоководные ресурсы не продаются", – заявил Макрон, комментируя инициативы США по развитию глубоководной добычи в международных водах.

Он также отметил, что ситуация вокруг острова является серьезным сигналом для всей Европы и пообещал рассмотреть возможность открытия консульства на Гренландии.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента Соединенных Штатов Америки обсуждают план по включению Гренландии в сферу влияния страны. Вашингтон может использовать для этого особое соглашение, которое Штаты использовали для поддержания тесных связей с несколькими островными государствами Тихого океана.

До этого, Трамп уже сделал очередную попытку реализации идеи присоединения Гренландии к США. Белый дом начал анализ экономических последствий такого шага, включая расходы на содержание острова и возможные доходы от его природных ресурсов.

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