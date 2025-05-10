США хотят включить Гренландию в свою сферу влияния: какое соглашение предлагают

В администрации президента Соединенных Штатов Америки обсуждают план по включению Гренландии в сферу влияния страны. Вашингтон может использовать для этого особое соглашение, которое Штаты использовали для поддержания тесных связей с несколькими островными государствами Тихого океана.

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Об этом пишет Reuters с ссылкой на слова двух американских чиновников. По словам собеседников журналистов, администрация Дональда Трампа предложит лидерам Гренландии заключить так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA) с Соединенными Штатами.

Договоры COFA, которые ранее распространялись только на малые островные государства Микронезия, Маршалловы Острова и Палау, различаются в зависимости от подписавшей стороны. Правительство США в рамках этих договоров обычно предоставляет множество основных услуг, от доставки почты до управления чрезвычайными ситуациями и военной защиты. Взамен американские военные свободно действуют в странах COFA, а торговля с США в значительной степени беспошлинна.

"Соглашение COFA не даст Трампу осуществить амбиции по включению острова с населением 57 тысяч человек в состав США. Источники сообщили, что это не единственный план по Гренландии, и он столкнется со множеством практических препятствий", – говорится в материале.

В переговорах по этому вопросу принимают участие чиновники из Совета национальной безопасности, Национального совета по энергетическому доминированию и Национального экономического совета.

Журналисты пишут, что соглашения COFA ранее подписывались с независимыми странами, и Гренландии, вероятно, потребуется отделиться от Дании, чтобы такой план был реализован. Хотя опросы показывают, что гренландцы заинтересованы в независимости и не хотят быть частью США.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Дональда Трампа сделала очередную попытку реализации идеи присоединения Гренландии к США. Белый дом начал анализ экономических последствий такого шага, включая расходы на содержание острова и возможные доходы от его природных ресурсов.

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