Мадьяр предложил «королеве шахмат» стать президентом Венгрии: что происходит

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр предложил легенде шахмат Юдит Полгар занять пост президента Венгрии. О своей инициативе он сообщил в воскресенье, отметив, что намерен лично встретиться с ней в понедельник и предложить возглавить государство до принятия новой Конституции.

Видео дня

О своих планах Петер Мадьяр написал в Facebook. По его словам, после истечения срока полномочий президента Тамаша Шуйока стране нужен глава государства, "им может гордиться каждый венгр".

В то же время Юдит Полгар пока публично не отреагировала на предложение.

Мадьяр заявил, что президентство — это не профессия и не работа, а высшая форма служения государству. По его мнению, Юдит Полгар способна представлять интересы всех граждан Венгрии и способствовать укреплению единства и мира.

Политик также подчеркнул, что авторитет Полгар основан не на политических связях, а на её таланте, трудолюбии, исключительной работоспособности и честности.

Выдающаяся карьера

Юдит Полгар сейчас 49 лет. Её считают величайшей шахматисткой в истории. Она возглавляла женский мировой рейтинг на протяжении 26 лет подряд, а в 15 лет стала самым молодым гроссмейстером в истории шахмат на тот момент.

В 2026 году вышел документальный фильм Netflix "Queen of Chess", посвящённый её карьере. Лента рассказывает о пути девушки, стремившейся покорить международный шахматный мир, где традиционно доминировали мужчины.

Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал конституционную поправку, которая прекратила его полномочия. Это стало выполнением одного из ключевых предвыборных обещаний Петера Мадяра об отстранении высокопоставленных чиновников, назначенных во время премьерства Виктора Орбана.

Ожидается, что парламент Венгрии, где партия "Тиса" имеет конституционное большинство в две трети голосов, изберет нового президента еще до национального праздника страны, который отмечается 20 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, после вступления Мадяра в должность премьер-министра Венгрии он призвал президента добровольно сложить полномочия. Впрочем, глава государства отказался, заявив, что в соответствии с Конституцией Венгрии и европейскими правовыми нормами обязан оставаться в должности до окончания своего мандата. В ответ Мадьяр жестко раскритиковал его позицию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!