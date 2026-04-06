Людям не нравится, когда я называю события в Иране войной, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что избегает слова "война" в отношении событий в Иране, называя их "военной операцией". Он сделал это заявление 6 апреля во время пасхального мероприятия в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп также прокомментировал ход переговоров с представителями Ирана и высказался о возможности быстрого завершения конфликта. По его словам, все зависит от действий иранской стороны.

Об этом заявил сам Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. Он объяснил свою позицию так: "Люди хотят, чтобы я называл это именно так, потому что им не нравится, когда я употребляю слово "война"... Итак, давайте будем называть это военной операцией".

Также президент США отметил, что стороны ведут переговоры и могут достичь результата.

Журналисты задавали вопросы во время открытой части мероприятия, и Трамп отвечал на них в довольно развернутой форме. Он коснулся как военных аспектов, так и политических решений предыдущих лет.

Заявления о конфликте

Трамп заявил, что ситуация может завершиться быстро, если Иран сделает определенные шаги. По его словам, нынешние представители, с которыми ведутся переговоры, являются "гораздо более разумными", чем предыдущие.

Он также использовал формулировку о "смене режима", отметив, что предыдущие этапы уже состоялись. Президент США подчеркнул, что новая группа, с которой ведут диалог, менее радикальна. Но в то же время он дал понять, что давление на Иран продолжается.

Отдельно Трамп ответил на критику американцев, которые не поддерживают войну. Он заявил, что конфликт имеет одну главную цель – не допустить появления ядерного оружия у Ирана.

Детали и последствия

Президент США заявил, что действия его администрации, в частности выход из ядерной сделки с Ираном, были необходимы. Он считает, что иначе это могло бы привести к серьезным последствиям для Израиля и всего Ближнего Востока.

Трамп также напомнил о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, назвав это важным этапом. По его словам, без этого решения ситуация могла бы быть сложнее.

В то же время он заявил, что США наносят значительный ущерб инфраструктуре Ирана. Среди возможных последствий он упомянул разрушение мостов и электростанций, хотя не стал детализировать другие варианты действий.

Кроме этого, Трамп высказался о нефтяных ресурсах Ирана. Он отметил, что в случае своего выбора "взял бы нефть" и использовал бы ее для экономической выгоды США.

Президент США Дональд Трамп жестко обратился к иранскому режиму, требуя заключить сделку с Соединенными Штатами или открыть Ормузский пролив. Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, заявив, что Иран имеет время до вторника, 7 апреля, 20:00 по восточному времени, пригрозив ударами по гражданской инфраструктуре, которые принесут "ад".

В Иране ответили, что не собираются открывать Ормузский пролив для судоходства, пока не получат "компенсацию" военных убытков. Эти средства Тегеран планирует взять из доходов от "транзитного сбора".

