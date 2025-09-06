'Люблю запах депортаций по утрам': Трамп завуалированно пригрозил нелегалам Чикаго

В субботу, 6 сентября, президент США Дональд Трамп сделал очередное непонятное заявление. В нем, в частности, он завуалированно пригрозил нелегалам, которые живут в Чикаго.

Сообщение американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social. Он также написал, что"любит запах депортаций по утрам".

"Чикаго узнает, почему Пентагон называется Министерством войны", – говорится также в заметке.

Стоит отметить, что президент США проиллюстрировал это заявление сгенерированной Искусственным интеллектом картинкой себя в образе героя фильма "Апокалипсис сегодня" и соответственно ее подписал.

Что предшествовало

5 сентября Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны. Он объяснил решение тем, что "оборона" звучит слишком мягко. Новый документ позволяет официально употреблять название Department of War в служебной корреспонденции, церемониальных мероприятиях и других неформальных документах.

В свою очередь считается, что желание президента США Дональда Трампа переименовать Министерство обороны в Министерство войны связано с достаточно трудными задачами на практике. Указ, подписанный главой Белого дома, лишь начинает процесс – для полного официального переименования, скорее всего, понадобится принятие специального закона Конгрессом, хотя администрация Трампа, по информации источников, ищет способы избежать такого голосования.

Как писал OBOZ.UA, 120 тысяч украинских граждан, получивших убежище в США по гуманитарным программам, могут потерять правовую защиту. Им будет грозить арест и депортация, если администрация президента Дональда Трампа не примет срочные меры.

