Из США могут выгнать 120 тыс. украинцев: кому уже грозит депортация

120 тысяч украинских граждан, которых приютили в США по гуманитарным программам, могут потерять правовую защиту. Им грозит арест и депортация, если администрация президента Дональда Трампа не примет срочные меры.

Об этом сообщили в The Wall Street Journal. Это связано с истечением срока действия гуманитарного статуса, который они получили в Соединенных Штатах.

Проблемы грозят тысячам украинцев

Многие из украинцев прибыли в США по инициированной предыдущим президентом Джо Байденом программе Uniting for Ukraine, которая предоставляла им статус гуманитарного условно-досрочного освобождения, что защищало их от депортации. Те из украинцев, которые нашли "спонсоров", готовых их принять, могли восстановить свой статус.

После инаугурации Трамп закрыл эту программу и приостановил выдачу документов на возобновление срока действия разрешений. Впрочем, он также заявил, что может позволить украинцам оставаться в стране до конца войны. "У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы с ними работаем", – сказал глава Белого дома.

Всего в рамках программы Uniting for Ukraine США приняли около 250 тыс. украинцев. Те из них, кто прибыл до 16 августа 2023 года, все еще находятся под временной защитой, но остальные (это примерно 120 тыс. человек) будут находиться в стране нелегально с момента окончания срока действия их гуманитарного условного освобождения.

Юрист и волонтер некоммерческой организации Nova Ukraine Вера Серова объяснила, что украинцы, которые потеряют свой статус, окажутся в двойном затруднении. "Людям или некуда идти, или не хватает денег, чтобы уехать и начать все сначала в новой стране", – говорит она.

Ситуация в ЕС

Зато в июне Европейский Союз еще на год продлил предоставление статуса временной защиты для граждан Украины. Так, более 4 млн украинских беженцев смогут легально находиться в ЕС не до 2026, а до 2027 года.

В то же время в ЕС инициировали обсуждение подготовки к скоординированному выходу из временной защиты. Впрочем, Семоняк, министр внутренних дел Польши, отметил, что это произойдет только при условии наступления справедливого мира в Украине. Обсуждения касаются таких вопросов, как:

переход к другим правовым статусам (статусам проживания);

прокладывание пути к постепенному возвращению беженцев в Украину;

активизация предоставления информации о доступных вариантах.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше рассматривают возможность отмены программы "800+" для украинских беженцев, которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка. Изменения могут лишить тысячи украинских семей важной финансовой поддержки на аренду жилья, питание и другие потребности детей.

