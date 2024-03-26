На Солнце произойдет мощный взрыв: ученые предупредили об уникальности затемнения в апреле

Солнце – это не просто звезда, дающая нам свет и тепло. Это динамичный и активный объект, на котором постоянно происходят мощные и впечатляющие явления.

В период уникального события – солнечного затмения 8 апреля, одно из таких явлений сможет увидеть каждый. Со стороны оно будет напоминать небольшие взрывы, но о том, что же это на самом деле, рассказал Space.

Люди, которые 8 апреля будут находиться на пути тени, которую откидывает Луна, смогут увидеть Солнечное затмение во всей его красе. Это один из немногих случаев, когда можно спокойно смотреть на звезду без защитных очков.

Если вы будете наблюдать непосредственно за солнечной кроной, то сможете увидеть еще и темно-розовые башни и петли электрически заряженной плазмы, тянущиеся в космос.

Корональный выброс массы – это огромный выброс магнитного поля и массы плазмы из короны Солнца. Обычно это явление можно увидеть каждый день, если использовать водородный альфа-телескоп. Однако во время затемнения это зрелище будет доступно любому зрителю.

Чтобы тень от Луны пересекла Северную Америку, понадобится 100 минут. Выброс массы может вспыхнуть непосредственно перед этим и быть видимым для всех под ясным небом.

Также есть такое явление, как Солнечная вспышка. Это большие взрывы с Солнца, которые излучают интенсивные вспышки электромагнитного излучения.

Вспышка отличается от выброса корональной массы тем, что она расположена гораздо ниже в атмосфере Солнца, поэтому будет выглядеть, как красные петли ближе к поверхности звезды.

Вспышки часто происходят сразу после выброса массы, однако, чтобы быть видимыми с Земли во время затемнения, они должны произойти в удачном месте, чтобы не быть заблокированными Луной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как будет выглядеть затемнение Солнца для людей на Луне.

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