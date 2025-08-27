Война в Украине 'подходит к концу': президент Бразилии отличился громким заявлением

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что война в Украине должна скоро закончиться. По его словам, это знают обе стороны конфликта, а также Европа и США.

Бразильского президента цитирует Rai News. Он также раскритиковал увеличение военных расходов, о котором объявили страны Европейского Союза.

Война в Украине приближается к финалу?

По мнению президента Бразилии, полномасштабная война России против Украины подходит к концу и "все это знают". Он сказал, что Москва и Киев, а также Брюссель и Вашингтон якобы уже знают, до какого момента будут продолжаться боевые действия.

"Я считаю, что и Путин, и Зеленский знают, как далеко зайдет этот конфликт, как и Европа и Трамп. Они просто ждут момента, когда наберутся смелости объявить о его окончании", – заявил Лула да Силва.

Критика ЕС

Бразильский лидер выразил недовольство тем, что Евросоюз одобрил выделение 800 миллиардов евро на перевооружение всех стран-членов. По его мнению, эти средства надо потратить на другие цели.

"Когда нам нужны деньги для борьбы с голодом и поддержки лесов, эти ресурсы следует выделить на другие цели", – подчеркнул он во время встречи на уровне министров, добавив, что больше всего международных лидеров беспокоит то, кто возьмет на себя "долг войны" в Восточной Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф выразил надежду, что войну России против Украины удастся урегулировать до конца этого года. То же касается конфликтов между Ираном и Израилем, а также между последним и ХАМАС.

