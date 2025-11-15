'Лучший результат': Трамп рассказал, что прошел обследование МРТ и похвалил врачей

Президент США Дональд Трамп недавно прошел медицинское обследование и похвастался результатами. В частности, после прохождения магнитно-резонансной томографии (МРТ), врачи отметили, что это лучший результат, который может быть.

Об этом американский лидер рассказал на борту Air Force One, передает Clash Report. Впрочем, он не вдался в подробности и не смог предоставить четких ответов на уточняющие вопросы.

"Мне сделали МРТ, и результат был выдающимся. Врач сказал, что это лучший результат, который он видел", – говорится в его заявлении.

На уточняющий вопрос журналистов, МРТ каких органов было сделано, глава Белого дома ответил:

"Я понятия не имею, что они анализировали, но что бы они ни анализировали, они сделали это хорошо".

Президент США добавил, что также прошел "сложный" тест на оценку его умственных способностей.

Напомним, по словам представителей Белого дома, Трамп находится в отличном физическом состоянии, а медицинские исследования, которые он проходил в последнее время, происходили в рамках планового осмотра. Поэтому американский президент "остается в отличном физическом состоянии".

Как писал OBOZ.UA, недавно в сети распространялись кадры, где Трамп выглядел очень уставшим в Овальном кабинете, республиканец постоянно закрывал глаза, слушая спикеров. Представительница Белого дома Тейлор Роджерс прокомментировала ситуацию, заявив, что "президент не спал: он говорил все время и отвечал на многочисленные вопросы прессы".

