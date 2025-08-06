Российский дрон, который залетел в Литву, имел боевую часть: результаты расследования

На территорию Литвы в минувший понедельник, 28 июля, залетел беспилотный летательный аппарат, начиненный взрывчаткой. Его обнаружили на Гайжюнском полигоне и обезвредили военные специалисты, а части аппарата передали на экспертизу. В Литве продолжается расследование из-за этого инцидента.

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Об этом пишет Delfi. По словам министра обороны Довиле Шакалене, подозревается, что это был БПЛА "Гербера", который Россия запустила по Украине. Основной версией Литвы остается то, что дрон не был направлен намеренно, а залетел, потому что был дезориентирован.

"Несмотря на то, что основная версия заключается в том, что это был дезориентированный дрон, который оказался у нас, (...) ситуация в любом случае серьезная. У нас нет конкретных данных о том, что он был направлен в Литву намеренно", – заявила Шакалене на пресс-конференции 5 августа.

Литва просит НАТО принять "немедленные меры" для усиления ее ПВО

Литва направила письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой помочь укрепить противовоздушную оборону Литвы.

"Мы проинформировали союзников о предварительных данных расследования. Подчеркиваю, что это вопрос не только безопасности Литвы, но и безопасности ЕС и НАТО. Мы написали письмо генеральному секретарю НАТО с просьбой о дополнительных мерах противовоздушной обороны", – заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Шакалене добавила, что также будет подан запрос на размещение в Литве экспериментальных средств противовоздушной обороны. По ее словам, Литва не ждет новых инцидентов и рассматривает возможность конкретных закупок и обеспечения безопасности государственной границы.

Части БПЛА передали на экспертизу

Генеральный прокурор Нида Грунскене подтвердила предыдущие заявления о том, что дрон случайно оказался на территории Литвы, но также расследуются и другие версии.

При осмотре устройства установили, что дрон был начинен взрывчаткой, которую литовские военные успешно обезвредили на месте. После этого части беспилотника были отправлены для проведения различных исследований.

Грунскене поблагодарила людей, которые немедленно предоставили информацию о полете дрона, кто фиксировал полет, что сыграло важную роль в определении места его аварии. При этом генпрокурор призвала жителей в будущем не касаться неизвестных устройств, поскольку это может представлять опасность.

Литовское бюро криминальной полиции под руководством Генеральной прокуратуры расследует инцидент с проникновением беспилотного летательного аппарата на территорию Литвы как отдельный эпизод в рамках расследования военных преступлений в Украине.

Что предшествовало

28 июля российский беспилотник нарушил воздушное пространство Литвы, что является уже вторым подобным инцидентом менее чем за месяц – 10 июля. Вскоре, 1 августа, БПЛА, залетевший из Беларуси, обнаружили на Гайжюнском полигоне в районе города Йонава. Он имел взрывное устройство, его обезвредили.

По данным литовских служб, дрон не представлял угрозы. В связи с происшествием проводится расследование. Несмотря на это, учитывая подтверждение нарушения своей границы, Литва вызвала в Министерство иностранных дел представителя посольства Беларуси и вручила ему ноту протеста.

Как сообщал OBOZ.UA, после инцидента с БПА как в публичном пространстве, так и среди политического руководства Литвы вспыхнула дискуссия о совершенствовании инфраструктуры противовоздушной обороны. Так, на границе страны решили разместить дополнительные силы ПВО. Также планируется внедрение акустической системы обнаружения дронов по всей линии границы.

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