Литва ограничила передвижение на последних КПП с Беларусью

Правительство Литвы запретило проезд мотоциклов, мопедов или моторизованных велосипедов через контрольно-пропускные пункты "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью. Ранее там было запрещено движение пешеходов и велосипедистов. Это последние два КПП Литвы, работающие на белорусской границе – остальные закрыты полностью.

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Об этом официально сообщило правительство Литвы. Решение принято как "ответ на попытки белорусского режима изменить тактику гибридной атаки на границе".

В частности, в правительстве Литвы это решение объяснили резким увеличением случаев попыток пересечь литовско-белорусскую границу после того, как с марта 2024-го там запретили движение пешеходов.

"Через эти пункты пересечения границы с Беларусью можно будет проезжать только на автомобилях", – уточняют в правительстве Литвы.

Причем балтийская страна оставляет за собой право вообще закрыть передвижение людей через "Шальчининкай" и "Мядининкай", "если будет установлено, что белорусские должностные лица используют мигрантов как оружие".

"Наша цель – обеспечить максимальную защиту государственной границы и предотвратить угрозы, связанные с искусственно организованной миграцией белорусского режима и возможными гибридными атаками на границе с Беларусью. Новые ограничения, принятые правительством, также помогут снизить влияние белорусских спецслужб и служб безопасности и возможность вербовать граждан Литвы и Беларуси", – пояснил министр внутренних дел страны Владислав Кондратович.

Правительство Литвы напомнило, что на границе с Беларусью уже выстроен физический барьер, государственная граница контролируется современными системами наблюдения, благодаря чему "фактически отсутствует возможность незаконного проникновения на территорию Литовской республики через "зеленую" границу".

Как сообщал OBOZ.UA, в Литве во время военных учений у границы с Беларусью исчезли четыре солдата армии США. После длительной поисково-спасательной операции они были найдены – к сожалению, мертвыми.

В марте Литва сообщила о намерении заменять границу с Беларусью и Россией. Планируется сделать это по примеру Польши.

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