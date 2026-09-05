Литва хочет создать систему обнаружения воздушных угроз: как она будет работать

Литва планирует создать единую систему мониторинга воздушного пространства, объединив данные с радаров и различных датчиков. С помощью искусственного интеллекта система будет в режиме реального времени анализировать объекты в воздухе, чтобы быстрее обнаруживать дроны и предупреждать об угрозах.

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Ориентировочная стоимость проекта составляет 5 миллионов евро. Об этом сообщает LRT.

По словам министра национальной обороны Робертаса Каунаса, на общегосударственном уровне новая система должна усилить возможности властей по раннему обнаружению воздушных угроз и быстрому реагированию на них.

"В то же время этот государственный заказ укрепляет компетенции литовского бизнеса в сфере противовоздушной обороны", – добавил чиновник.

Систему ПВО запустят в три этапа

В министерстве национальной обороны Литвы отметили, что проект создания системы мониторинга воздушного пространства будет реализован в три этапа. Первое пилотное решение планируется запустить уже в начале 2027 года.

В следующем году система должна объединить данные от всех подключенных радаров, датчиков и средств противовоздушной обороны, чтобы сформировать единую картину ситуации в небе. В случае обнаружения подозрительного объекта информация будет оперативно передаваться местным властям и лицам, ответственным за критически важную инфраструктуру.

К 2028 году литовская система должна получить возможность обмениваться данными с платформами, которые используют страны-союзники.

На первом этапе к участию в проекте планируется допустить до трех компаний. В дальнейшем выбор сузят до одного участника с наивысшей оценкой. Подать заявки на участие в конкурсе компании могут до 14 сентября.

Согласно плану правительства, к третьему кварталу 2028 года Литва должна создать комплексную систему наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны. Она будет ориентирована прежде всего на обнаружение и обезвреживание беспилотников и должна быть совместима с интегрированной системой противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

В этом году Литва выделила на нужды противовоздушной обороны 524 миллиона евро.

Напомним, ранее стало известно, что в Литве на окраинах Вильнюса с целью усиления защиты воздушного пространства вооруженные силы страны развернули средний зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Причиной называют неоднократные вторжения беспилотников в восточные страны НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа заявил о вероятности провокаций со стороны России в Польше или странах Балтии, целью которых является проверка единства НАТО и механизмов реагирования альянса и Европейского Союза.

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