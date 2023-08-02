Попробую подкинуть немного регионального контекста.

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Более-менее вырисовываются позиции региональных стран в отношении ситуации в Нигере. А именно региональные страны будут играть ключевую роль в разрешении этого кризиса, а не Франция или США, которые не хотят отправлять свои войска в Африку.

Я насчитал четыре группы африканских стран, которые заняли разные позиции по поводу идеи военной интервенции в Нигер ради восстановления демократии.

Группа 1. Это страны с якро-выраженными антизападными (не)военными хунтами - Мали, ЦАР и Буркина-Фасо, которые принципиально не хотят уступать и готовы военным путем защищать коллег в Нигере. Тут всё ясно, для них важно защитить их право на власть путем переворота.

Группа 2. Это страны с военным правлением или очень серьёзной ролью военных во власти, но которые не хотят большой войны из-за Нигера и предпочитают балансировать, поддерживая отношения с Западом. Это Ливия, Чад и Гвинея. По этой причине вчера в Нигер летал президент Чада, пытаясь быть решить вопрос мирным путем.

Группа 3. Это страны с гражданским правительством, которые хотели бы дать отпор военным хунтам, дабы показать, что переворот нельзя просто так совершить и выйти сухим из воды + они движутся в фарватере западной политики. Это Нигерия, Сенегал, Гана.

Группа 4. Это страны с гражданским правительством, но в которых правители не хотят создавать прецедент успешной военной интервенции с целью возвращения к власти прозападной администрации. Среди таких, пожалуй, можно упомянуть Бенин, Того и Кот д`Ивуар.

Вот этот раскол будет негативно влиять на способность африканских стран организовать скоординированную интервенцию в Нигер.

Поэтому сейчас, насколько я понимаю, приоритет отдается либо дипломатическому решению, в рамках которого военные Нигера быстро проведут выборы в скором времени, и передадут власть гражданским.

Либо второй вариант: угроза военной интервенции, которая должна убедить часть нигерской армии провести контр-переворот и вернуть власть свергнутому президенту Базуму. Надежда тут на то, что часть армии всё таки не поддерживают путчистов. То есть, в идеале для всех, чтобы до самой интервенции не дошло, но чтобы её угроза сработала, тогда и репутация ЭКОВАС не пострадает, и удастся избежать лишнего кровопролития.