Крымский мост 2.0? Россия и КНДР объявили о строительстве моста через пограничную реку

Страны-террористы РФ и КНДР намерены построить между своими территориями новый автомобильный мост. Российский премьер-министр Михаил Мишустин выдал, что это станет "знаковым этапом для отношений двух стран и символизирует стремление Москвы и Пхеньяна к укреплению дружественных отношений".

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Речь идет о строительстве моста через пограничную реку Туманная. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Российские чиновники заявили, что новый мост между РФ и КНДР будет способствовать наращиванию межрегионального сотрудничества. Также россияне похвастались, что создают основу для более тесной кооперации с Северной Кореей.

В настоящее время единственным транспортным маршрутом между двумя странами является железнодорожный "Мост дружбы" через реку Туманная. Однако в РФ заявляют, что его возможностей уже недостаточно. В связи с этим Москва и Пхеньян договорились построить автомобильный мост.

Общая длина нового мостового перехода с подъездными дорогами составит 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста – один километр. Северокорейские и российские власти рассчитывают завершить строительные работы в течение полутора лет.

Стоит отметить, что глава российского правительства во время выступления заявил, что новый мост позволить увеличить пассажиропоток, товарооборот и позволит туристам обеих стран беспрепятственно путешествовать. Однако пропагандистские Telegram-каналы в РФ не скрывают, что мост проектировали с учётом переброски тяжёлой военной техники в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Напомним, в России допустили задействование военнослужащих из Северной Кореи на направлениях боевых действий в Украине. Такие заявления прозвучали после того, как российский диктатор прямо признал участие КНДР в боях на территории Курской области РФ.

Как писал OBOZ.UA, недавно командование российской армии впервые признало участие северокорейских военных в операциях против Сил обороны Украины, а именно на территории Курской области РФ.

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