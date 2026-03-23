Крупнейший авианосец США покинул регион Ближнего Востока: в чем причина

Крупнейший авианосец США "Джеральд Р. Форд" (USS Gerald R. Ford (CVN-78) – покинул район Ближнего Востока и прибыл на военно-морскую базу Суда-Бей (Naval Support Activity Souda Bay) на греческом острове Крит. Судно нуждается в срочном ремонте после пожара, который произошел на борту во время выполнения миссии в регионе.

Видео дня

Об этом пишет AIR Live. По данным издания, инцидент произошел еще 12 марта во время операции "Эпическая ярость", когда корабль находился в Красном море.

Пожар возник в кормовой части авианосца. Сначала представители Военно-морских сил США заявляли, что возгорание локализовали и корабль остается боеспособным. Однако впоследствии выяснилось, что масштабы повреждений значительно серьезнее.

По разным данным, огонь продолжался несколько часов – некоторые источники утверждают, что до 30 часов. В результате значительные участки внутренних помещений подверглись задымлению, а часть систем корабля была временно выведена из строя.

Из-за пожара пострадали и условия пребывания экипажа. Более 600 моряков потеряли свои каюты из-за повреждений и задымления. Части из них пришлось временно ночевать на полу или на столах в других помещениях корабля. По меньшей мере двое военнослужащих получили травмы, связанные с отравлением дымом, одного из них эвакуировали для медицинской помощи.

Ситуацию осложняет и то, что авианосец находится в море уже около 270 дней, что значительно дольше стандартного восьмимесячного срока боевого развертывания. Кроме того, ранее на корабле уже фиксировали технические проблемы, в частности с вакуумной системой канализации, что также влияло на условия службы экипажа.

Ожидается, что авианосец будет оставаться на базе в бухте Суда минимум неделю. Специалисты проведут ремонт возле пирса, чтобы восстановить поврежденные прачечные помещения и жилые отсеки. В то же время в ВМС США утверждают, что силовая установка корабля не пострадала.

Если же ремонт затянется или повреждения окажутся более серьезными, в резерве могут привлечь другой американский авианосец – USS George H.W. Bush (CVN-77), который рассматривают как возможную замену для выполнения миссии в регионе.

Что известно о корабле "Джеральд Р. Форд"

"Джеральд Р. Форд" – первый новый авианосец США за 40 лет, главный корабль нового типа, который должен сменить авианосцы класса "Нимиц" и "Энтерпрайз". Названо судно в честь 38-го президента США Джеральда Форда.

Судно введено в строй 22 июля 2017 года. Расчетный срок службы "Джеральда Р. Форда" составляет 50 лет.

Корабль оснащен электромагнитной катапультой EMALS на основе линейного электродвигателя. Она позволяет разгонять боевые самолеты более плавно и создает щадящие нагрузки на конструкцию летательного аппарата.

Два новых реактора, разработанные для авианосца, способны вырабатывать на 25 % больше электроэнергии, чем энергоустановка авианосца предыдущего поколения. Запас мощности позволяет кораблю быстрее перезаряжать катапульты и запускать самолеты (может взять на борт до 90 самолетов и вертолетов).

Одной из выдающихся особенностей этого корабля является способность, в перспективе, принимать на борт палубные беспилотные летательные аппараты.

Всего военно-морские силы США должны получить десять авианосцев типа "Джеральд Р. Форд", которые заменят авианосцы классов "Нимиц" и "Энтерпрайз"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!