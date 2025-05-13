В Мексике кандидата в мэры убили во время прямой трансляции: на кадрах зафиксировали десятки выстрелов

В Мексике кандидата в мэры города Текистепек Есению Лару Гутьеррес застрелили во время предвыборного митинга. Кроме нее в результате стрельбы были убиты еще три человека.

Видео дня

Момент убийства попал на прямую трансляцию, на видео было слышно около двух десятков выстрелов. Подробности сообщает СNN.

Убийство кандидата в мэры Тексистепека произошло во время предвыборного митинга в штате Веракрус вечером в воскресенье, 11 мая.

Политик в сопровождении толпы сторонников проходила по улицам города, который стремилась возглавить, приветствуя его жителей. На прямой трансляции шествия зафиксировано, как сторонники Гутьеррес с улыбками и лозунгами сопровождали ее.

В какой-то момент атмосфера мероприятия резко изменилась: на видео было слышно около двух десятков выстрелов, после чего в толпе возникла паника, люди разбегались и кричали.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время пресс-конференции утром в понедельник подтвердила нападение. Она подчеркнула, что пока мотивы убийцы неизвестны. Мексиканское правительство, по словам Шейнбаум, координирует действия с чиновниками штата Веракрус, в частности с офисом генерального прокурора Веракруса, и предложило местным правоохранителям федеральную поддержку.

"Мы координируем свои действия, в частности, с Министром безопасности, а также оказываем всю необходимую поддержку в течение этого избирательного периода со стороны Веракруса и Дуранго (в обоих штатах 1 июня должны состояться выборы. – Ред.)", - цитирует президента Мексики СNN.

Между тем в офисе генпрокурора штата отметили, что в целом в тот день кроме кадидата в мэры от партии "Морена" (в которую входит и президент страны) погибли три человека. Еще три человека получили ранения.

Продолжается расследование убийства, правоохранительные органы обещают "восстановить правосудие".

"Ни одна должность не стоит человеческой жизни. Мы найдем виновных в этом трусливом убийстве кандидата от "Морены" и ее сторонников в Тексистепеке", – заявила губернатор Веракруса Росио Нале в эфире X.

CNN добавляет, что нападения на политиков во время выборов в Мексике является довольно распространенным явлением. Так, по данным правозащитной организации Data Cívica, прошлый год стал рекордным по количеству преступлений по политическим мотивам: зафиксировано не менее 661 нападение на людей и объекты. Многие жертвы либо занимали должности на муниципальном уровне, либо баллотировались на них.

Также издание напомнило, что в мае прошлого года был убит кандидат в мэры одного из городов в штате Герреро. Тогда стрельба также попала на видео.

Спустя считанные дни после того был застрелен мэр Котии в штате Мичоакан: женщина возвращалась из спортзала домой в сопровождении охранника.

А в октябре того же года были убиты мэр столицы штата Герреро, города Чильпансинго, и секретарь горсовета. Глава города пробыл в должности меньше недели.

Напомним, несколько дней назад в Турции на лидера оппозиции совершили покушение. Политик как раз выходил из зала после мемориальной церемонии в Центре культуры имени Ататюрка, где состоялись похороны депутата Сырры Сюрейя Ондера, когда к нему приблизился нападающий и ударил кулаком по голове. Озель покинул место происшествия в сопровождении своей охраны и с соблюдением мер безопасности.

Нападавшим оказался 66-летний мужчина, который ранее уже был приговорен к пожизненному заключению за убийства. В 2004 году в городе Искендерун он лишил жизни собственную жену и сына, а также нанес тяжелые травмы младшей дочери. Он уже задержан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!