Кремль планирует использовать 'пацифистов' для антиукраинских акций на Мюнхенской конференции по безопасности – ГУР

Накануне и во время Мюнхенской конференции по безопасности спецслужбы России планируют провести антиукраинские акции с привлечением так называемых пацифистских движений. События должны состояться в Германии 13–15 февраля 2026 года.

Информацию обнародовал официальный Telegram-канал ГУР МО Украины. В разведке отметили, что речь идет о масштабной гибридной кампании с уличными акциями и скоординированной информационной активностью в интересах кремля.

По данным украинской разведки, одним из основных участников кампании станет движение Friedensbewegung ("Движение за мир"), которое публично позиционирует себя как пацифистское. Формально это децентрализованная сеть антивоенных и антимилитарных инициатив, но сейчас она, по оценке ГУР, используется для продвижения пророссийских нарративов в Европе.

Именно через такие структуры Кремль пытается создать видимость массовой поддержки своих тезисов, но под мирными лозунгами.

Ключевые фигуры кампании

Разведка сообщает, что активными участниками Friedensbewegung являются лица, связанные с российскими спецслужбами. Среди них – Елена Колбасникова, 1975 года рождения, которая организовывала антиукраинские митинги в Кельне и Дюссельдорфе и открыто поддерживает путинский режим. В 2023 году она получила гражданство России.

Также в кампании задействован ее партнер Макс Шлунд, известный как Ростислав Теслюк, 1985 года рождения. Он помогал организовывать прокремлевские митинги в Германии и поддерживал связи с пророссийскими группировками.

После обысков немецкой прокуратуры в 2024 году по подозрению в незаконном хранении оружия оба сбежали в Россию.

Отдельно в ГУР называют Вячеслава Зеесвальда, который играет ключевую роль в распространении кремлевской повестки дня в сети Friedensbewegung ("Движение за мир"). Он систематически продвигает пророссийские нарративы в Германии через собственный Telegram-канал, поддерживает контакты с российскими спецслужбами и ультраправыми организациями в Европе.

В ГУР МО Украины отмечают, что эти лица и их соратники маскируют деятельность под так называемые мирные инициативы. Фактически же их главный месседж – отбеливание политики кремля и продвижение тезисов о прекращении поддержки Украины, в частности из-за заявлений о якобы угрозе третьей мировой войны или отсутствии угрозы со стороны России для Европы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как российские пропагандистские ресурсы распространили фейковую информацию о якобы "уничтожении поезда с личным составом 17 центра специального назначения Военной службы правопорядка" в Харьковской области. Она не соответствует действительности, а враг таким образом пытается цинично манипулировать фактами.

