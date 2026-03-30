Кража на миллион долларов меньше чем за три минуты: в Италии из музея вынесли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

В итальянском городе Парма злоумышленники ограбили музей. Неизвестные проникли внутрь здания и вынесли три картины Пьера-Огюста Ренуара "Рыбаки", Анри Матисса "Одалиску на террасе" и "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна.

Совершить кражу злоумышленникам удалось за считанные минуты. Об этом сообщает Il Messaggero.

Ограбление тщательно спланировали

Дерзкая кража произошла в ночь с 22 на 23 марта и была тщательно спланированной. Злоумышленники действовали молниеносно, завершив операцию менее чем за три минуты. Впрочем, благодаря срабатыванию систем безопасности и оперативному вмешательству правоохранителей им не удалось реализовать замысел полностью.

Грабители, которые проникли в виллу фонда Маньяни Рокка в Траверсетоло, похитили три картины Ренуара, Сезанна и Матисса, однако четвертую оставили внутри. Вероятно, из-за срабатывания сигнализации они были вынуждены покинуть одну из работ, которую планировали вынести. Однако пока неизвестно, какая именно картина осталась.

Расследованием преступления занимаются карабинеры Пармы при участии специализированного подразделения по охране культурного наследия, которое также анализирует записи камер видеонаблюдения.

Вилла деи Каполавори, где размещается фонд, хранит одну из самых ценных художественных коллекций Италии, в частности произведения Тициана, Гойи, Моне и Моранди.

В материале отмечается, что кража стала ударом по знаковому центру национального культурного наследия, причем именно в период проведения выставки, посвященной символизму, где представлено более 140 работ.

