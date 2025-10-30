Компенсируют военной техникой: президент Румынии отреагировал на сокращение военного контингента США в стране

Решение американского президента Дональда Трампа о выводе размещенных в Румынии части американских военных, "не повлияет ни на национальную безопасность, ни на стратегическое партнерство" Румынии и США. Это лишь "возвращение к уровню, который был до начала войны в Украине".

Кроме того, НАТО компенсирует Румынии уменьшение американского военного контингента своей военной техникой и европейскими солдатами. Так румынский президент Никушор Дан прокомментировал указанное решение США.

Что сказал президент Румынии

"Изменяя размер ротационных сил, присутствие американских войск в Румынии фактически возвращается к уровню, который был до начала войны в Украине. Сдерживание угроз на восточном фланге НАТО компенсируется существенным увеличением военной техники и большим присутствием европейских сил, что полностью скоординировано с нашим американским партнером", – считает Никушор Дан.

По его словам, совместно построенная румынами и американцами стратегическая инфраструктура в Девеселу, Кымпия-Турге и Когельничану, "будет продолжать полностью функционировать" – американские войска будут оставаться на этих базах.

Таким образом, "безопасность Румынии и восточного фланга никоим образом не будет уменьшена", заверил румынский президент.

Что предшествовало

Еще 27 октября в Соединенных Штатах было принято решение сократить свои военные контингенты сразу в четырех странах Восточной Европы – в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. В частности, из Румынии будет отозвано около 800 военных США.

О решении отозвать американских военных из Румынии было объявлено через официальные каналы НАТО. Ротация началась с контингента, размещенного на авиабазе Когельничану, где только в сентябре этого года Никушор Дан встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Интересно – хотя решение Белого дома уже вступило в силу, формально Конгресс США еще может его пересмотреть.

Что сейчас в Румынии

Сейчас в Румынии находится примерно две тысячи американских военнослужащих, из которых около 1700 находятся на авиабазе Когельничану. В Дэвеселу систему противоракетной обороны Aegis Ashore обслуживает около 200 американских солдат, а в Кымпия-Турге находится еще 100 американцев.

Американский персонал на двух последних военных базах "останется неизменным", в свою очередь пообещал румынский министр обороны Ионуц Моштяну.

Он уточнил, что всего в Румынии останутся около 900-1000 американских солдат, что "немного больше, чем до начала войны в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заверил, что США не будут выводить солдат из Польши. При этом он отметил, что думает об этом и в отношении других европейских стран.

