'Это сигнал России': Трамп заверил, что США не будут выводить солдат из Польши. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не рассматривал возможность вывода американских солдат из Польши, хотя думает об этом в отношении других европейских стран. По его словам, Соединенные штаты готовы разместить в Польше еще больше войск, если она этого пожелает.

Об этом Трамп заявил во время встречи с польским президентом Каролем Навроцким. Он назвал Польшу страной, с которой у США "особые отношения".

"Мы разместим там больше солдат, если они этого захотят", – сказал Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что между Соединенными Штатами и Польшей существует "большое доверие, большее, чем почти с любым другим государством".

"У нас есть категория очень особых стран, и Польша входит в нее. У нас чрезвычайные отношения... Мы никогда даже не думали об отводе солдат из Польши. Мы думаем об этом в отношении других стран, но будем молчать. Мы полностью с Польшей – до конца. Мы поможем ей защититься", – заявил Трамп.

Кароль Навроцкий, в свою очередь, отметил, что это впервые в истории Польши, когда поляки рады присутствию иностранных военных в собственной стране.

"Американские военные являются частью нашего общества. Сейчас у нас находится почти 10 тысяч солдат. Это сигнал для всего мира, а также для России, что мы вместе", – подчеркнул президент Польши.

Навроцкий добавил, что его страна не является "нахлебником" ни в Европе, ни в НАТО, ведь тратит на оборону 4,7% ВВП и вскоре достигнет 5%.

Позиция Трампа в отношении Польши

Польша традиционно является последовательным союзником США и ключевым партнером на восточном фланге НАТО.

Варшава последовательно поддерживает американскую политику, активно инвестирует в собственную обороноспособность и значительно превышает целевой показатель НАТО по расходам на оборону.

Такая позиция выгодно отличает Польшу от других членов Альянса.Трамп неоднократно критиковал европейских союзников за "недоплату" в общий бюджет НАТО, и называл Польшу примером для подражания.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Польши Дональд Туск заявил, что Россия может начать войну с ЕС уже в 2027 году. Поэтому Польша приняла решение сконцентрироваться прежде всего на своей безопасности.

