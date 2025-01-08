В 2012 году канадцы достаточно активно отмечали 200 лет войны против США, в которой они победили.

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(У нас принято считать, что это была война против Великобритании, но канадцы настаивают, что воевали они).

По канадской версии, тогда все началось с того, что американцы захотели силой отобрать Канаду у Лондона, но местные англичане, французы и даже индейцы собрались вместе, организовали отпор диким захватчикам с юга. Так канадский народ сформировался и отстоял свою независимость.

После этого канадские (они же —британские) войска с боями вошли в Вашингтон, где, между прочим, сожгли Белый дом.

Канадцы этим фактом очень гордятся, и не то чтобы празднуют, но помнят.

Так что Трамп своими речами может разбудить в милейших канадцах зверя.

Make Canada Great Again!