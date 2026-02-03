Клинтоны заявили о готовности свидетельствовать перед Палатой представителей по делу Эпштейна – Bloomberg

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету Палаты представителей в рамках расследования дела финансиста Джефри Эпштейна. Согласие супруги дали за несколько дней до ожидаемого голосования Конгресса относительно возможного привлечения их к ответственности за неуважение к законодательной власти.

Об этом сообщает Bloomberg. Дата их показаний пока не определена.

Что известно

В материале отмечается, что в течение нескольких месяцев Клинтоны игнорировали повестки председателя комитета Джеймса Комера, считая их недействительными и не имеющими надлежащего юридического основания. Супруги заявляли, что республиканец ведет против них политически мотивированную кампанию как против оппонентов президента Трампа.

Впрочем, после того, как часть демократов в комитете присоединилась к республиканцам и поддержала рекомендацию о привлечении супругов к ответственности за неуважение к Конгрессу, они согласились выполнить требования законодателей.

"Пожалуйста, имейте в виду и, пожалуйста, сообщите председателю, что мои клиенты принимают условия вашего письма и появятся для дачи показаний во взаимовыгодные даты", – говорится в письме адвокатов семьи Клинтон.

В канцелярии Комера сообщили, что адвокаты Клинтонов подтвердили готовность соблюдать условия, однако эти условия остаются нечеткими, а дату дачи показаний супруги до сих пор не определили.

Представитель Калифорнии Роберт Гарсия, старший демократ в комитете, сообщил, что супруги Клинтоны согласились дать показания комитету по надзору. По его словам, председатель комитета Джеймс Комер не имел другого выбора, кроме как принять это предложение.

Как отметило издание, ранее Билл Клинтон заявлял, что разорвал отношения с Эпштейном за много лет до его смерти в тюремной камере Нью-Йорка в 2019 году и не знал о его преступлениях.

Стоит отметить, что ранее всплыла информация о том, что финансист Джеффри Эпштейн в начале 2000-х годов неоднократно посещал Россию. Во время одной из таких поездок его сопровождал бывший президент США Билл Клинтон.

Напомним, Министерство юстиции США опубликовало новые документы и фотоматериалы по делу Джеффри Эпштейна, где наиболее примечательным оказалось фото с 42-м президентом США от Демократической партии Биллом Клинтоном, который позировал в женском платье.

Как сообщал OBOZ.UA, в 90-е годы нынешний президент США Дональд Трамп как минимум восемь раз летал на частном самолете Джефри Эпштейна. В партии документов об Эпштейне, опубликованных Министерством юстиции США, говорится, что было как минимум четыре рейса с Трампом, на которых также находилась сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл.

