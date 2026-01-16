Китаянка попросила в соцсети помочь с забоем свиней: к чему это привело в масштабах региона. Фото

Жительница Китая по имени Дайдай обратилась к пользователям соцсетей с просьбой помочь ее отцу забить двух свиней для традиционного праздничного обеда. Это произошло в конце прошлой недели в селе Цинфу в юго-западном регионе страны, накануне празднования Китайского Нового года. Вместо нескольких помощников в населенный пункт приехали тысячи людей.

Историю распространили китайские и международные медиа, в частности BBC, ссылаясь на сообщения самой Дайдай в соцсети Douyin. Она написала, что волнуется за отца из-за его возраста и не хочет, чтобы он чувствовал себя неловко, не справившись с работой.

"Может ли кто-то мне помочь. Мой отец уже старый, я переживаю, что ему будет трудно", – отметила она в обращении.

Сельская традиция ожила

В своей заметке Дайдай пообещала, что все, кто приедет помочь, смогут приобщиться к праздничному угощению из свинины. В сельских районах провинций Сычуань и Чунцин такие совместные застолья являются важной частью культуры и обычно включают тушёную свинину, рёбра на пару, супы и домашний алкоголь. Девушка также призналась, что хочет "держать голову высоко" перед односельчанами, сохраняя семейную традицию.

Обращение неожиданно набрало более миллиона лайков в Douyin, а реакция в реальной жизни оказалась масштабной. В деревню Цинфу начали массово съезжаться автомобили из разных регионов страны, образуя пробки на сельских дорогах Чунцина. С дронов зафиксировали очереди машин среди рисовых полей, а часть людей шла пешком, чтобы обойти пробки.

Сама Дайдай призвала водителей быть осторожными, особенно тех, кто приехал из города и не привык к сельским условиям. Один из мужчин, который преодолел более 100 километров, рассказал журналистам, что увидел номерные знаки со всей страны. По его словам, атмосфера напомнила ему детство, когда семьи еще держали свиней, и подобные собрания были привычным делом.

Праздник на глазах страны

Забой свиней и последующее угощение превратились в событие общенационального масштаба. Событие транслировали вживую в интернете, за ним одновременно следили более 100 тысяч зрителей, а количество лайков достигло около 20 миллионов. Местные власти восприняли ситуацию как неожиданный туристический всплеск и решили не препятствовать проведению праздника.

Из-за наплыва людей двух свиней, которых планировали забить изначально, оказалось мало. Туристические службы региона передали дополнительных свиней, чтобы обеспечить гостей едой, а небольшие кафе и заведения питания начали обслуживать посетителей под открытым небом. В течение двух дней в селе происходили большие застолья, ночные костры и выступления музыкальной группы.

По данным местных медиа, 11 января в праздновании приняли участие около 1 тысячи человек, а на следующий день количество гостей выросло до 2 тысяч. Чтобы избежать беспорядка, Дайдай обратилась в полицию еще в субботу, и в село направили дополнительные патрули для регулирования движения и безопасности.

Усталость и итог

После двух дней празднований Дайдай сообщила в соцсетях, что мероприятие завершено, и попросила новых посетителей не приезжать в ее дом, а вместо этого осматривать регион. Она отметила, что за это время спала всего около четырех часов и очень устала. В то же время женщина подчеркнула, что пережитое стало невероятным опытом для нее и всего села.

В интервью китайским медиа Дайдай поблагодарила всех, кто откликнулся на ее просьбу, а также представителей власти и полиции, которые позволили провести такое масштабное собрание. По ее словам, без энтузиазма и поддержки незнакомых людей такого праздника просто не могло бы быть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2026 году китайский новый год начнется 17 февраля. Именно в этот день по традиционному китайскому летоисчислению наступит 4723 год. Празднование продлится около двух недель и завершится 3 марта 2026 года, во время Праздника фонарей. Этот период является одним из важнейших в культурной жизни Китая и многих других стран Восточной Азии. Для миллионов людей это время семейного единения, обновления и символического прощания с прошлым.

