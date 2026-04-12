Китай заявил о частичном восстановлении связей с Тайванем: что подтолкнуло

Китай объявил о намерении частично восстановить экономические и транспортные контакты с Тайванем после визита тайваньской оппозиции в Пекин. Речь идет о прямых рейсах и импорте продукции аквакультуры, которые ранее были ограничены.

В то же время в Тайбэе раскритиковали эти шаги. Об этом сообщает Associated Press.

Решение было объявлено канцелярией по делам Тайваня при Коммунистической партии Китая после переговоров с представителями Гоминьдана. В Пекине намерены создать постоянный механизм коммуникации между партиями, что должно углубить взаимодействие вне официальных правительственных каналов.

Ключевым событием стала встреча председателя КНР Си Цзиньпина с тайваньским политиком Ченг Ли-вуном, во время которой стороны призвали к миру, но не представили конкретных шагов по урегулированию противоречий.

В ответ Совет по делам материкового Китая заявил, что такие инициативы являются "политическими соглашениями", которые игнорируют официальные власти острова. В ведомстве подчеркнули, что все вопросы между двумя сторонами должны решаться на межправительственном уровне.

Отношения между Китаем и Тайванем остаются напряженными с 2016 года, когда к власти пришла президент Цай Инвэнь, которая выступает за сохранение фактической независимости острова. Пекин после этого сократил официальные контакты и усилил военную активность вблизи Тайваня.

Отдельно Китай заявил о планах возобновить прямые авиарейсы между Тайванем и такими городами, как Сиань и Урумчи, однако механизм реализации этих решений остается непонятным без согласования с тайваньскими властями.

