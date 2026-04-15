'Китай очень доволен': Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив для всего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечил "постоянное открытие" Ормузского пролива для мировой торговли. Также президент Соединенных Штатов Америки анонсировал договоренность с Китаем по Ирану.

Сейчас Пекин согласился прекратить поставки оружия Тегерану. Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Однако Трамп заявил, что действия направлены не только на интересы США, но и на глобальную безопасность и стабильность энергетических поставок. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире, и любое напряжение в этом регионе непосредственно влияет на мировые рынки.

Сотрудничество с Китаем происходит "разумно и эффективно", намекая на возможный дипломатический прорыв в вопросе Ирана. Трамп считает, что договоренность с китайской стороной может снизить риски эскалации на Ближнем Востоке.

Сейчас глава государства ожидает личной встречи с лидером Китая в ближайшие недели, где стороны могут закрепить достигнутые договоренности.

"Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них также – и для всего мира. Такая ситуация никогда больше не повторится. Они договорились не поставлять оружие в Иран. Президент Си крепко, крепко обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель", – заявил Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Иране резко отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа относительно морской блокады иранских портов, заявив о готовности применить силу в ответ. В Тегеране назвали действия Вашингтона "военной безосновательной пропагандой" и пригрозили уничтожением американских кораблей, которые пытаются блокировать порты.

