Китай может присоединиться к миротворческой миссии в Украине – Welt

Пекин в Брюсселе якобы интересовался, может КНР принять участие в потенциальной миротворческой миссии в Украине. Возможное присутствие Китая в "коалиции желающих" могло бы оказать большее влияние на страну-агрессора РФ.

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Об этом заявило издание Welt. Официальной информации об этом не было; журналисты ссылаются на неназванные источники в дипломатических кругах Европейского Союза.

"Китайские дипломаты в Брюсселе прощупывали вопрос о том, будет ли такой шаг мыслимым и, возможно, даже желательным с точки зрения Европы", – сказано в статье.

Вопрос деликатный, и пока неясно, что Европа думает по этому поводу. "Включение Китая в "коалицию желающих" может потенциально усилить согласие России на присутствие миротворческих войск в Украине", – считают собеседники Welt.

Напомним, что очередной саммит сторонников Украины назначен на 27 марта в Париже. Участвовать во встрече в той или иной форме будут более 30 стран, в том числе президент Владимир Зеленский.

"Моей целью в четверг является, прежде всего, повторное, четкое и, возможно, несколько конкретизированное обязательство поддержать Украину в краткосрочной перспективе", – объяснял глава Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС в Брюсселе 20 марта.

По данным The Telegraph, Макрон активно изучает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину под руководством Организации Объединенных Наций.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский на новой встрече "коалиции желающих" ожидает обсуждение стратегии гарантий безопасности, в том числе размещение военного миротворческого контингента и укрепление украинской армии.

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